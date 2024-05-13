Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы

Все чаще российские войска в Украине используют легкие вездеходы или обычные мотоциклы для выполнения ряда задач. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом году россия, скорее всего, нарастила использование на фронте легких транспортных средств гражданского назначения, как вездеходы и мотоциклы.

Поскольку они имеют высокую проходимость их используют для перевозки личного состава и осуществления атак на украинские позиции, особенно в ночное время.

россияне штурмовали украинские позиции на китайских гольф-карах: СМИ назвали причину

Аналитики подчеркивают, что в ноябре 2023 года президент рф владимир путин лично осматривал новоприобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3. Появлялась информация, что россия приобрела их более 2100 единиц.

В британской разведке допускают, что оккупанты активизировали использование такого транспорта, чтобы быстро проводить разведку украинских позиций и использовать результаты для нанесения поражения с помощью артиллерии, FPV-дронов или других ударных беспилотников.

Однако, жертвуя броней и огневой мощью ради повышения мобильности, легкие машины гораздо более уязвимы, чем их бронированные аналоги, для целого ряда систем вооружения. Украинские FPV-дроны уже продемонстрировали свою способность эффективно поражать такие легкие машины - отмечают в Минобороны Британии.

Дополнение

Аналитики подчеркивают, что в ноябре 2023 года президент рф владимир путин лично осматривал новоприобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3.

Тогда появлялась информация, что россия приобрела более 2100 единиц таких вездеходов.

Напомним

В марте спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал, что российские оккупанты в последнее время начали больше применять именно колесную технику.