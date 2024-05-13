Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы
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Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы
российские войска в Украине все чаще используют легкие гражданские транспортные средства, такие как внедорожники и мотоциклы, для перевозки личного состава, проведения атак на украинские позиции и разведки из-за их высокой мобильности, но эти транспортные средства являются уязвимыми для украинских систем вооружения.
российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали
СБУ сорвала план российской агентуры осуществить теракты в Киеве 9 мая. Агенты российского гру устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.
Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области
Ситуация в энергетическом секторе остается стабильно сложной, но контролируемой: самая сложная ситуация в Харькове и Харьковской области, а в Кривом Роге действуют ограничения для промышленных потребителей.
После атак беспилотников российского НПЗ в калужской области произошла утечка 5 тонн нефти
После атак беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в калужской области произошел пожар, повредивший нефтепровод и произошел разлив 5 тонн нефти.
Возглавил незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма: депутату госдумы рф объявили подозрение
Депутату государственной думы россии, который руководил незаконным вооруженным формированием во время захвата Крыма в 2014 году, сообщили о подозрении в государственной измене и создании незаконного вооруженного формирования.
Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины
Эвакуация из Волчанска крайне затруднена из-за постоянного присутствия вражеских БПЛА, нежелания жителей покидать опасную зону и близости некоторых населенных пунктов к линии соприкосновения.
Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира
Президент Зеленский обсудил насущные потребности Украины в противовоздушной обороне и следующий пакет оборонной помощи Швеции с премьер-министром Швеции Кристерссоном, который подтвердил, что примет участие в будущих саммитах по Украине.
Продолжение строительства метро на столичном Виноградаре: Киевметрополитен объявил тендер
КП "Киевский метрополитен" объявил тендер стоимостью почти 14 миллиардов гривен на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь.
Минфин: с начала полномасштабного вторжения предприниматели получили кредиты на сумму 213,2 млрд грн
С начала полномасштабного вторжения в Украину предпринимателям было предоставлено 53 212 кредитов на общую сумму 213,2 млрд грн, при этом государственные банки предоставили 39 700 кредитов на сумму 108,4 млрд грн.
Третья "ЧС" в тылу россиян в Луганской области за неделю: Лысогор рассказал о последствиях для захватчиков от взрыва склада с БК в оккупированном Сорокино
В оккупированном Сорокино (Краснодон) взорвался склад с боеприпасами - это уже третий подобный инцидент в российском тылу на Луганщине за неделю, что ограничивает поставки топлива и боеприпасов для оккупантов.