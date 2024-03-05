россияне штурмовали украинские позиции на китайских гольф-карах: СМИ назвали причину

В эти выходные российские военные атаковали позиции украинской 60-й механизированной бригады в Ярмоловке, на востоке Донецкой области, с помощью китайских гольф-каров Desertcross. Об этом УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

"российская колонна, в состав которой входили бронированные тягачи МТ-ЛБ и по меньшей мере один танк Т-90, двигалась на запад в направлении Ямполовки. Это само по себе не было чем-то необычным. Необычным было то, что входило в состав штурмовой группы", - пишет Forbes.

россияне решили использовать несколько квадроциклов Desertcross 1000-3 китайского производства.

Как отмечается, судя по своему позиции ВСУ атаковал 488-й мотострелковый полк рф.

Когда штурмовая группа врага приблизилась на расстояние четверти мили к украинским позициям, 60-я бригада ударила беспилотниками.

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Издание пишет, что из-за больших потерь в конце прошлого года кремль купил 2100 Desertcross по цене 17 000 долларов за штуку и отправил их на фронт.

По данным компании Oryx, почти полумиллионные российские силы в Украине теряют не менее 500 танков и боевых машин в месяц в течение нескольких месяцев. А поскольку российская промышленность с трудом производит более 400 новых боевых машин пехоты БМП и столько же новых танков Т-72 или Т-90 в год, остальные - тысячи боевых машин и танков - должны быть получены из российских запасов бывшей советской техники, оставшейся со времен холодной войны.

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Если нынешние темпы потерь сохранятся, то танки и БМП могут закончиться у кремля уже в ближайшие 18 месяцев, говорится в статье.

"Эти запасы по определению конечные. И если нынешние темпы потерь сохранятся, то танки и БМП могут закончиться у кремля уже в ближайшие 18 месяцев. Это объясняет, если не оправдывает, решение какого-нибудь российского полковника запихнуть пехоту в квадроциклы с открытым верхом и отправить их в бой за последними бронемашинами своего полка", - указали в издании.