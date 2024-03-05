россияне штурмовали украинские позиции на китайских гольф-карах: СМИ назвали причину

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  158379 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  158956 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  155682 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  242230 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292264 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Российские войска атаковали украинские позиции, используя китайские гольф-кары для замены тяжелой бронетехники.

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Европейская комиссия предложила продлить действие Соглашения об автомобильном транспорте с Украиной, при этом позволив странам ЕС временно приостановить его действие при определенных условиях.

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В Польше в том же регионе нашли еще два метеорологических шара

Еще два метеорологических шара были найдены в Польше в том же регионе, что и предыдущая находка, причем на обоих новых шарах были надписи кириллицей, что указывает на то, что они прибыли из соседнего Калининграда.

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Демченко: попытки незаконного пересечения границы продолжаются, уже разоблачены более 380 организаторов

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Демченко: попытки незаконного пересечения границы продолжаются, уже разоблачены более 380 организаторов

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МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота за военные преступления и преступления против человечности в Украине, включая нападения на гражданские объекты и инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года.

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МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота

Сырский и Умеров обсудили потребности Украины в артиллерии и ПВО с министром обороны Норвегии

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Сырский и Умеров обсудили потребности Украины в артиллерии и ПВО с министром обороны Норвегии

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Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия и оказать большую поддержку, поскольку война вернулась в Европу.

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Макрон сигнализирует союзникам Украины не быть "трусами"

Силы ПВО сбили вражескую ракету в Криворожском районе

Силы противовоздушной обороны в Криворожском районе Днепропетровской области сбили вражескую ракету, сообщил председатель Днепропетровской ОВА.

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Силы ПВО сбили вражескую ракету в Криворожском районе