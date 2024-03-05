росіяни штурмували українські позиції на китайських гольф-карах: ЗМІ назвали причину

Цими вихідними російські війькові атакували позиції української 60-ї механізованої бригади в Ярмолівці, на сході Донецької області, за допомогою китайських гольф- карів Desertcross. Про це УНН із посиланням на Forbes.

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"російська колона, до складу якої входили броньовані тягачі МТ-ЛБ і щонайменше один танк Т-90, рухалася на захід у напрямку Ямполівки. Це саме по собі не було чимось незвичайним. Незвичайним було те, що входило до складу штурмової групи", - пише Forbes.

росіяни вирішили використати декілька квадроциклів Desertcross 1000-3 китайського виробництва.

Як зазначається, ймовірно, позиції ЗСУ атакував 488-й мотострілецький полк рф.

Коли штурмова група ворога наблизилася на відстань чверті милі до українських позицій, 60-та бригада вдарила безпілотниками.

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Видання пише, що через великі втрати наприкінці минулого року кремль купив 2100 Desertcross за ціною 17 000 доларів за штуку і відправив їх на фронт.

За даними компанії Oryx, майже півмільйонні російські сили в Україні втрачають щонайменше 500 танків і бойових машин на місяць протягом кількох місяців. А оскільки російська промисловість насилу виробляє понад 400 нових бойових машин піхоти БМП і стільки ж нових танків Т-72 або Т-90 на рік, решту - тисячі бойових машин і танків - має бути отримано з російських запасів колишньої радянської техніки, що залишилася з часів холодної війни.

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Якщо нинішні темпи втрат збережуться, то танки і БМП можуть закінчитися у кремля вже в найближчі 18 місяців, йдеться у статті.

"Ці запаси за визначенням кінцеві. І якщо нинішні темпи втрат збережуться, то танки і БМП можуть закінчитися у кремля вже в найближчі 18 місяців. Це пояснює, якщо не виправдовує, рішення якогось російського полковника запхати піхоту в квадроцикли з відкритим верхом і відправити їх у бій за останніми бронемашинами свого полку", - вказали у виданні.