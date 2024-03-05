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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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росіяни штурмували українські позиції на китайських гольф-карах: ЗМІ назвали причину

Київ • УНН

 • 23753 перегляди

Російські війська атакували українські позиції, використовуючи китайські гольф-кари для заміни важкої бронетехніки.

росіяни штурмували українські позиції на китайських гольф-карах: ЗМІ назвали причину

Цими вихідними російські війькові атакували позиції української 60-ї механізованої бригади в Ярмолівці, на сході Донецької області, за допомогою китайських гольф- карів Desertcross. Про це УНН із посиланням на Forbes. 

Деталі 

"російська колона, до складу якої входили броньовані тягачі МТ-ЛБ і щонайменше один танк Т-90, рухалася на захід у напрямку Ямполівки. Це саме по собі не було чимось незвичайним. Незвичайним було те, що входило до складу штурмової групи", - пише  Forbes. 

росіяни вирішили використати декілька квадроциклів Desertcross 1000-3 китайського виробництва.  

Як зазначається, ймовірно, позиції ЗСУ атакував 488-й мотострілецький полк рф. 

Коли штурмова група ворога наблизилася на відстань чверті милі до українських позицій, 60-та бригада вдарила безпілотниками. 

кремль відмовився відправити танк "Армата" на фронт: в британській розвідці пояснили причини 05.03.24, 12:43 • 22158 переглядiв

Видання пише, що через великі втрати наприкінці минулого року кремль купив 2100 Desertcross за ціною 17 000 доларів за штуку і відправив їх на фронт.

 За даними компанії Oryx, майже півмільйонні російські сили в Україні втрачають щонайменше 500 танків і бойових машин на місяць протягом кількох місяців. А оскільки російська промисловість насилу виробляє понад 400 нових бойових машин піхоти БМП і стільки ж нових танків Т-72 або Т-90 на рік, решту - тисячі бойових машин і танків - має бути отримано з російських запасів колишньої радянської техніки, що залишилася з часів холодної війни.

Ще плюс 1070 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога05.03.24, 07:47 • 44367 переглядiв

Якщо нинішні темпи втрат збережуться, то танки і БМП можуть закінчитися у кремля вже в найближчі 18 місяців, йдеться у статті. 

"Ці запаси за визначенням кінцеві. І якщо нинішні темпи втрат збережуться, то танки і БМП можуть закінчитися у кремля вже в найближчі 18 місяців.  Це пояснює, якщо не виправдовує, рішення якогось російського полковника запхати піхоту в квадроцикли з відкритим верхом і відправити їх у бій за останніми бронемашинами свого полку", - вказали у виданні.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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