кремль відмовився відправити танк "Армата" на фронт: в британській розвідці пояснили причини

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8076 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68855 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154348 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150956 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125101 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133700 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85555 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93337 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98935 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89748 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19576 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25602 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14227 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7066 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9194 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150956 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223295 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372908 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308967 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2332 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14231 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31618 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28422 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125101 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

кремль відмовився відправити танк "Армата" на фронт: в британській розвідці пояснили причини

Київ • УНН

 • 22158 перегляди

Британська розвідка пояснює, що кремль відмовився відправляти свої нові танки "Армата" в Україну через побоювання репутаційної шкоди від втрат і їхньої обмеженої кількості.

кремль відмовився відправити танк "Армата" на фронт: в британській розвідці пояснили причини

російське військове керівництво відомилося направляти на фронт в Україну свої танки нового покоління "Армата" через побоювання репутаційної шкоди від їх втрат і їх недостатню кількість. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.

Деталі

У розвідці повідомляють, 4 березня 2024 року глава російської оборонної компанії "ростех" сергій чемезов, заявив, що найсучасніший основний бойовий танк рф Т-14 "Армата" надійшов на озброєння російських збройних сил. Втім, його не відправили на війну в Україні.  чемезов заявив, що таке рішення ухвалили через високу вартість танку, яка обмежує виробництво "Армата" в масштабах країни.

Як зазначається,  презентація танка відбулася в День Перемоги в 2015 році, однак він застряг під час репетиції. За даними розвідки отримати Т-14 "Армата" 2021 року повинна була  перша гвардійська танкова армія рф​​. Втім малоймовірно, що постачання в якісь передові частини відбулося, вказали у Міноборони Британії. 

У британській розвідці повідомляють, танк нового покоління був помічений під час навчань у грудні 2022 року на півдні росії. Кремлівські інформаційні агентства заявили, що його використовуватимуть в Україні.

На сьогодні можна з великою часткою впевненості стверджувати, що Т-14 "Армата" не був розгорнутий в Україні. Цілком ймовірно, це сталося через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою і необхідності виробництва більшої кількості основних бойових танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів

- резюмували у британській розвідці.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Міністерство оборони (Велика Британія)
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85