кремль відмовився відправити танк "Армата" на фронт: в британській розвідці пояснили причини
Київ • УНН
Британська розвідка пояснює, що кремль відмовився відправляти свої нові танки "Армата" в Україну через побоювання репутаційної шкоди від втрат і їхньої обмеженої кількості.
російське військове керівництво відомилося направляти на фронт в Україну свої танки нового покоління "Армата" через побоювання репутаційної шкоди від їх втрат і їх недостатню кількість. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії, повідомляє УНН.
Деталі
У розвідці повідомляють, 4 березня 2024 року глава російської оборонної компанії "ростех" сергій чемезов, заявив, що найсучасніший основний бойовий танк рф Т-14 "Армата" надійшов на озброєння російських збройних сил. Втім, його не відправили на війну в Україні. чемезов заявив, що таке рішення ухвалили через високу вартість танку, яка обмежує виробництво "Армата" в масштабах країни.
Як зазначається, презентація танка відбулася в День Перемоги в 2015 році, однак він застряг під час репетиції. За даними розвідки отримати Т-14 "Армата" 2021 року повинна була перша гвардійська танкова армія рф. Втім малоймовірно, що постачання в якісь передові частини відбулося, вказали у Міноборони Британії.
У британській розвідці повідомляють, танк нового покоління був помічений під час навчань у грудні 2022 року на півдні росії. Кремлівські інформаційні агентства заявили, що його використовуватимуть в Україні.
На сьогодні можна з великою часткою впевненості стверджувати, що Т-14 "Армата" не був розгорнутий в Україні. Цілком ймовірно, це сталося через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою і необхідності виробництва більшої кількості основних бойових танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів