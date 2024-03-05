российское военное руководство известно направлять на фронт в Украину свои танки нового поколения "Армата" из-за опасений репутационного ущерба от их потерь и их недостаточного количества. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

В разведке сообщают, 4 марта 2024 года глава российской оборонной компании "ростех" сергей чемезов, заявил, что самый современный основной боевой танк рф Т-14 "Армата" поступил на вооружение российских вооруженных сил. Впрочем, его не отправили на войну в Украину. чемезов заявил, что такое решение приняли из-за высокой стоимости танка, которая ограничивает производство "Армата" в масштабах страны.

Как отмечается, презентация танка состоялась в День Победы в 2015 году, однако он застрял во время репетиции. По данным разведки получить Т-14 "Армата" в 2021 году должна была первая гвардейская танковая армия рф. Впрочем маловероятно, что поставки в какие-то передовые части состоялись, указали в Минобороны Британии.

В британской разведке сообщают, танк нового поколения был замечен во время учений в декабре 2022 года на юге россии. Кремлевские информационные агентства заявили, что его будут использовать в Украине.