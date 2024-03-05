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кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины

кремль отказался отправить танк "Армата" на фронт: в британской разведке объяснили причины

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 10:43  •  5058 просмотра

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Британская разведка объясняет, что кремль отказался отправлять свои новые танки "Армата" в Украину из-за опасений репутационного ущерба от потерь и их ограниченного количества.

российское военное руководство известно направлять на фронт в Украину свои танки нового поколения "Армата" из-за опасений репутационного ущерба от их потерь и их недостаточного количества. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

В разведке сообщают, 4 марта 2024 года глава российской оборонной компании "ростех" сергей чемезов, заявил, что самый современный основной боевой танк рф Т-14 "Армата" поступил на вооружение российских вооруженных сил. Впрочем, его не отправили на войну в Украину.  чемезов заявил, что такое решение приняли из-за высокой стоимости танка, которая ограничивает производство "Армата" в масштабах страны.

Как отмечается,  презентация танка состоялась в День Победы в 2015 году, однако он застрял во время репетиции. По данным разведки получить Т-14 "Армата" в 2021 году должна была  первая гвардейская танковая армия рф. Впрочем маловероятно, что поставки в какие-то передовые части состоялись, указали в Минобороны Британии. 

В британской разведке сообщают, танк нового поколения был замечен во время учений в декабре 2022 года на юге россии. Кремлевские информационные агентства заявили, что его будут использовать в Украине.

На сегодня можно с большой долей уверенности утверждать, что Т-14 "Армата" не был развернут в Украине. По всей вероятности, это произошло из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою и необходимости производства большего количества основных боевых танков, которую можно удовлетворить лишь за счет других вариантов

- резюмировали в британской разведке.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
ukrainaУкраина
кремль відмовився відправити танк "Армата" на фронт: в британській розвідці пояснили причини
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