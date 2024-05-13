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Британська розвідка пояснила, чому росіяни все частіше використовують на фронті багі та мотоцикли

Британська розвідка пояснила, чому росіяни все частіше використовують на фронті багі та мотоцикли

Київ • УНН

 • 39124 перегляди

російські війська в Україні все частіше використовують легкі цивільні транспортні засоби, такі як позашляховики і мотоцикли, для перевезення особового складу, проведення атак на українські позиції і розвідки через їхню високу мобільність, але ці транспортні засоби є вразливими для українських систем озброєння.

Все частіше російські війська в Україні використовують легкі всюдиходи або звичайні мотоцикли для виконання низки завдань. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що цьогоріч росія, скоріш за все, наростила використання на фронті легких транспортних засобів цивільного призначення, як всюдиходи та мотоцикли. 

Оскільки вони мають високу прохідність їх використовують для перевезення особового складу та здійснення атак на українські позиції, особливий у нічний час.

росіяни штурмували українські позиції на китайських гольф-карах: ЗМІ назвали причину05.03.24, 16:26 • 23749 переглядiв

Аналітики підкреслюють, що у листопаді 2023 року президент рф володимир путін особисто оглядав новопридбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3. З’являлась інформація, що росія придбала їх понад 2100 одиниць.

У британській розвідці допускають, що окупанти активізували використання такого транспорту,щоб швидко проводити розвідку українських позицій та використовувати результати для завдання ураження за допомогою артилерії, FPV-дронів чи інших ударних безпілотників.

Однак, жертвуючи бронею та вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння. Українські FPV-дрони вже продемонстрували свою здатність ефективно вражати такі легкі машини

- зазначають у Міноборони Британії.

Доповнення

Аналітики підкреслюють, що у листопаді 2023 року президент рф володимир путін особисто оглядав новопридбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3.

Тоді з’являлась інформація, що росія придбала понад 2100 одиниць таких всюдиходів. 

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Нагадаємо

У березні речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів, що російські окупанти останнім часом почали більше застосовувати саме колісну техніку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
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