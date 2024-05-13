За допомогою мін та дронів: десантники показали, як зупинили російську штурмову групу під Новомихайлівкою
Київ • УНН
Українські десантники з 79-ї бригади відбили російську атаку під Новомихайлівкою на Донеччині, знищивши російську бронетехніку та ліквідувавши вцілілі сили противника.
Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади відбили чергову атаку окупаційних військ рф на Донеччині. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДШВ ЗСУ.
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Як розповіли десантники, російська штурмова група кинулась у чергову атаку у районі Новомихайлівки, але прорватись до позицій десантників 79-ки їм не судилось — бронетехніку ефектно зупинили міни і протитанкові засоби.
Всіх кому вдалось вижити після мінних загороджень, ліквідували оператори ударних дронів. Також у ДШВ оприлюднили відео невдалої російської атаки, яку зупинили Сили оборони.
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