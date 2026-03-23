Комиссия по отбору главы Гостаможслужбы проверит добропорядочность Суворова с учетом данных о его имуществе и профессиональной деятельности
Сырский заявил о провале российских попыток наступления с "мясными штурмами" - потери РФ за четыре дня превысили 6000 оккупантов
Льготы многодетным семьям в 2026 году – что предусмотрено законом и как их оформить
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха Филарета
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
Силы беспилотных систем уничтожили Shahed-хаб, ЗРК "Тор" и РЛС "Небо-У" - Мадяр показал видео

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Силы беспилотных систем поразили склад дронов в Донецке и РЛС под Брянском. Также атакованы нефтебазы в Уфе и Ленинградской области и поезд с топливом.

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили ряд важных целей противника, среди которых — склад дронов Shahed, зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", радиолокационная станция "Небо-У" и другие объекты. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, передает УНН.

Детали

По его словам, только за последние сутки украинские операторы дронов нанесли серию ударов по критически важным целям врага.

Среди чувствительных целей прошлой ночью — хаб-склад БПЛА "Shahed" в Донецке, серверная магистральных операторов связи, мастерская химических боеприпасов с хлорпикрином, а также склады материально-технического обеспечения

- отметил Бровди.

Также украинские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Донецкой области. Это уже 27-е средство вражеской противовоздушной обороны, пораженное СБС с начала марта.

Кроме этого, подразделения СБС вместе с другими силами нанесли удары по железнодорожному эшелону с горюче-смазочными материалами и резервуарам на Станице Луганской.

Отрицательная заправка продолжается - эффективно отработали по поезду с топливом и отдельным резервуарам

- сообщил командующий.

Также была поражена радиолокационная станция "Небо-У" вблизи Брянска. Это уже 28-е средство ПВО противника, уничтоженное украинскими дронами в марте.

Кроме того, украинские силы в глубине территории рф атаковали нефтетерминал "Транснефть – порт Приморск" в Ленинградской области и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе.

По словам Бровди, координационный центр глубинного поражения СБС продолжает наращивать эффективность работы, а результаты ударов растут.

Силы беспилотных систем поразили Ка-52 Аллигатор возле Надеевки в Донецкой области. Экипаж пытался эвакуироваться после посадки, но был ликвидирован дронами.

Андрей Тимощенков

