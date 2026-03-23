Сили безпілотних систем знищили Shahed-хаб, ЗРК "Тор" і РЛС "Небо-У" - Мадяр показав відео
Київ • УНН
Сили безпілотних систем уразили склад дронів у Донецьку та РЛС під Брянськом. Також атаковано нафтобази в Уфі та Ленінградській області і потяг з паливом.
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили низку важливих цілей противника, серед яких — склад дронів Shahed, зенітний ракетний комплекс "Тор-М1", радіолокаційна станція "Небо-У" та інші об’єкти. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, передає УНН.
За його словами, лише за останню добу українські оператори дронів завдали серії ударів по критично важливих цілях ворога.
Серед чутливих цілей минулої ночі — хаб-склад БПЛА "Shahed" у Донецьку, серверна магістральних операторів зв’язку, майстерня хімічних боєприпасів із хлорпікрином, а також склади матеріально-технічного забезпечення
Також українські військові знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" на Донеччині. Це вже 27-й засіб ворожої протиповітряної оборони, уражений СБС з початку березня.
Окрім цього, підрозділи СБС разом із іншими силами завдали ударів по залізничному ешелону з паливно-мастильними матеріалами та резервуарах на Станиці Луганській.
Відʼємне заправлення триває - ефективно відпрацювали по потягу з паливом і окремих резервуарах
Також було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" поблизу Брянська. Це вже 28-й засіб ППО противника, знищений українськими дронами у березні.
Крім того, українські сили у глибині території рф атакували нафтотермінал "Транснефть – порт Приморськ" у Ленінградській області та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі.
За словами Бровді, координаційний центр глибинного ураження СБС продовжує нарощувати ефективність роботи, а результати ударів зростають.
Сили безпілотних систем уразили Ка-52 Алігатор біля Надіївки на Донеччині. Екіпаж намагався евакуюватися після посадки, але був ліквідований дронами.