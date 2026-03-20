Украинские военные сорвали наступление россии, запланированное на март - Президент
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил об успешном отражении попыток врага наступать в марте. Силы обороны ежедневно наносят противнику значительные потери в технике.
Украинские военные сорвали попытки наступления российских сил, которые планировались в начале весны. Врагу не удалось реализовать эти намерения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.
Во-первых, наши ребята просто молодцы, поэтому они сорвали наступление, которое планировали россияне - это факт. Наступление должно было быть в начале весны, именно в марте месяце - им не удалось. Попыток было много, ребята сорвали - просто молодцы. Каждый день показывают свой героизм наши воины
"Например, сегодня 59-я бригада - они сбили вражеский вертолет Ка-52. Ну и каждый день несет враг потери, серьезные. И я думаю, что враг не будет прекращать возможности и желания захватывать украинскую землю, и поэтому надо стоять крепко, а нам всем надо помогать нашим героям и быть благодарными", – подчеркнул Президент.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россия планирует в 2026 году рекрутировать еще 409 тысяч военных.