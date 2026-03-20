Українські військові зірвали наступ росії, запланований на березень - Президент

Українські військові зірвали спроби наступу російських сил, які планувалися на початку весни. Ворогу не вдалося реалізувати ці наміри. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

По-перше, наші хлопці просто молодці, тож вони зірвали наступ, який планували росіяни - це факт. Наступ повинен був бути на початку весни, саме в березні місяці - їм не вдалося. Спроб було багато, хлопці зірвали - просто молодці. Кожного дня показують свій героїзм наші воїни