Українські військові зірвали наступ росії, запланований на березень - Президент
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про успішне відбиття спроб ворога наступати у березні. Сили оборони щодня завдають противнику значних втрат у техніці.
Українські військові зірвали спроби наступу російських сил, які планувалися на початку весни. Ворогу не вдалося реалізувати ці наміри. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.
По-перше, наші хлопці просто молодці, тож вони зірвали наступ, який планували росіяни - це факт. Наступ повинен був бути на початку весни, саме в березні місяці - їм не вдалося. Спроб було багато, хлопці зірвали - просто молодці. Кожного дня показують свій героїзм наші воїни
"Наприклад, сьогодні 59-та бригада - вони збили ворожий гелікоптер Ка-52. Ну і кожного дня несе ворог втрати, серйозні. І я думаю, що ворог не буде припиняти можливості і бажання захоплювати українську землю, і тому треба стояти міцно, а нам всім треба допомагати нашим героям і бути вдячними", – наголосив Президент.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія планує у 2026 році рекрутувати ще 409 тисяч військових.