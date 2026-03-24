РФ продолжает строительство десантного корабля "Иван Рогов" в Керчи, несмотря на войну
Киев • УНН
На заводе Залив сформировали палубу судна водоизмещением 30 тысяч тонн. Выход на испытания крупнейшего корабля флота РФ запланирован на 2027 год.
Россия продвинулась в строительстве универсального десантного корабля "Иван Рогов" во временно оккупированной Керчи. Это может стать крупнейшим кораблем российского флота в Черном море. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
По спутниковым снимкам, по состоянию на март 2026 года на заводе "Залив" почти сформирована полетная палуба и надстройка корабля. В то же время носовая часть корпуса еще не завершена.
Строительство продолжается с 2020 года, а выход на ходовые испытания планируется в 2027 году. Удастся ли России соблюсти эти сроки – пока неизвестно.
Характеристики корабля
"Иван Рогов" является головным кораблем проекта 23900 "Прибой". По заявленным параметрам, его длина составляет около 220 метров, ширина – 40 метров, а водоизмещение – до 30 тысяч тонн.
Корабль рассчитан на перевозку до 900 морских пехотинцев, до 75 единиц техники и трех десантных катеров. Также предусмотрена авиагруппа из 15 вертолетов типов Ка-52 и Ка-29.
Контекст и ограничения
Россия планирует построить два таких корабля, однако сейчас работы ведутся только над одним из-за ограниченных возможностей завода.
Проект рассматривается как стратегически важный, несмотря на риски для инфраструктуры в оккупированном Крыму. Стоимость корабля оценивается примерно в 100 миллиардов рублей.
Информация о возможных дальнейших действиях в отношении этого объекта в открытых источниках носит оценочный характер.
