рф продовжує будівництво десантного корабля "іван рогов" у Керчі попри війну
Київ • УНН
На заводі Залив сформували палубу судна водотоннажністю 30 тисяч тонн. Вихід на випробування найбільшого корабля флоту рф заплановано на 2027 рік.
росія просунулася у будівництві універсального десантного корабля "іван рогов" у тимчасово окупованій Керчі. Це може стати найбільшим кораблем російського флоту в Чорному морі. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
За супутниковими знімками, станом на березень 2026 року на заводі "Залив" майже сформовано польотну палубу та надбудову корабля. Водночас носова частина корпусу ще не завершена.
Будівництво триває з 2020 року, а вихід на ходові випробування планується у 2027 році. Чи вдасться росії дотриматися цих термінів – наразі невідомо.
Характеристики корабля
"іван рогов" є головним кораблем проєкту 23900 "Прибой". За заявленими параметрами, його довжина становить близько 220 метрів, ширина – 40 метрів, а водотоннажність – до 30 тисяч тонн.
Корабель розрахований на перевезення до 900 морських піхотинців, до 75 одиниць техніки та трьох десантних катерів. Також передбачена авіагрупа з 15 гелікоптерів типів Ка-52 та Ка-29.
Контекст і обмеження
росія планує побудувати два такі кораблі, однак наразі роботи ведуться лише над одним через обмежені можливості заводу.
Проєкт розглядається як стратегічно важливий, попри ризики для інфраструктури в окупованому Криму. Вартість корабля оцінюється приблизно у 100 мільярдів рублів.
Інформація про можливі подальші дії щодо цього об’єкта у відкритих джерелах має оціночний характер.
