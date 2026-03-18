Графіки відключень електроенергії
ГУР розсекретило перелік іноземного обладнання на суднобудівних заводах рф

Київ • УНН

 • 2082 перегляди

Розвідка оприлюднила список із 50 одиниць техніки на стратегічних підприємствах ворога. Обладнання використовують для ремонту та будівництва кораблів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перелік іноземного обладнання, яке застосовують російські суднобудівні та судноремонтні заводи. Йдеться про 50 одиниць техніки, що використовується на ключових підприємствах галузі. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

Деталі

Інформацію опубліковано у розділі "Інструменти війни" порталу War&Sanctions. До переліку увійшли, зокрема, верстати та обробні центри з числовим програмним керуванням, роботизовані виробничі лінії та інше обладнання іноземного виробництва.

За даними розвідки, це обладнання використовується на стратегічно важливих підприємствах російського ВПК, серед яких:

  • АТ «Кронштадтський морський завод», що займається ремонтом та обслуговуванням кораблів військово-морського флоту рф;
    • АТ «Сєвмаш», де будують атомні підводні човни;
      • АТ «Балтійський завод», який виробляє атомні криголами та військові кораблі.

        У ГУР наголосили, що обмеження доступу росії до такого обладнання є ключовим фактором для зниження її військово-морського потенціалу.

        Обмеження доступу до іноземного обладнання, комплектуючих, технічних рідин і програмного забезпечення є необхідною умовою для зниження потенціалу агресора до відновлення та розвитку військово-морських сил

        - зазначили у розвідці.

        Також у відомстві підкреслили, що попри втрати, яких зазнав чорноморський флот рф, обмеження суднобудівної галузі залишається критично важливим для недопущення відновлення військових можливостей росії в інших регіонах, зокрема у Балтійському морі.

        ГУР закликало міжнародних партнерів посилити контроль за дотриманням санкцій та запобігати їх обходу, а також застосовувати відповідальність до компаній, причетних до постачання обладнання для російського ВПК.

        Андрій Тимощенков

