публикации
ГУР рассекретило перечень иностранного оборудования на судостроительных заводах рф

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

Разведка обнародовала список из 50 единиц техники на стратегических предприятиях врага. Оборудование используют для ремонта и строительства кораблей.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перечень иностранного оборудования, которое применяют российские судостроительные и судоремонтные заводы. Речь идет о 50 единицах техники, используемой на ключевых предприятиях отрасли. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

Информация опубликована в разделе "Инструменты войны" портала War&Sanctions. В перечень вошли, в частности, станки и обрабатывающие центры с числовым программным управлением, роботизированные производственные линии и другое оборудование иностранного производства.

По данным разведки, это оборудование используется на стратегически важных предприятиях российского ВПК, среди которых:

  • АО «Кронштадтский морской завод», занимающийся ремонтом и обслуживанием кораблей военно-морского флота рф;
    • АО «Севмаш», где строят атомные подводные лодки;
      • АО «Балтийский завод», который производит атомные ледоколы и военные корабли.

        В ГУР подчеркнули, что ограничение доступа россии к такому оборудованию является ключевым фактором для снижения ее военно-морского потенциала.

        Ограничение доступа к иностранному оборудованию, комплектующим, техническим жидкостям и программному обеспечению является необходимым условием для снижения потенциала агрессора к восстановлению и развитию военно-морских сил

        - отметили в разведке.

        Также в ведомстве подчеркнули, что несмотря на потери, которые понес черноморский флот рф, ограничение судостроительной отрасли остается критически важным для недопущения восстановления военных возможностей россии в других регионах, в частности в Балтийском море.

        ГУР призвало международных партнеров усилить контроль за соблюдением санкций и предотвращать их обход, а также применять ответственность к компаниям, причастным к поставкам оборудования для российского ВПК.

        Андрей Тимощенков

