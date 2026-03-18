ГУР рассекретило перечень иностранного оборудования на судостроительных заводах рф

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перечень иностранного оборудования, которое применяют российские судостроительные и судоремонтные заводы. Речь идет о 50 единицах техники, используемой на ключевых предприятиях отрасли. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

Информация опубликована в разделе "Инструменты войны" портала War&Sanctions. В перечень вошли, в частности, станки и обрабатывающие центры с числовым программным управлением, роботизированные производственные линии и другое оборудование иностранного производства.

По данным разведки, это оборудование используется на стратегически важных предприятиях российского ВПК, среди которых:

АО «Кронштадтский морской завод», занимающийся ремонтом и обслуживанием кораблей военно-морского флота рф;

АО «Севмаш», где строят атомные подводные лодки;

АО «Балтийский завод», который производит атомные ледоколы и военные корабли.

В ГУР подчеркнули, что ограничение доступа россии к такому оборудованию является ключевым фактором для снижения ее военно-морского потенциала.

Ограничение доступа к иностранному оборудованию, комплектующим, техническим жидкостям и программному обеспечению является необходимым условием для снижения потенциала агрессора к восстановлению и развитию военно-морских сил - отметили в разведке.

Также в ведомстве подчеркнули, что несмотря на потери, которые понес черноморский флот рф, ограничение судостроительной отрасли остается критически важным для недопущения восстановления военных возможностей россии в других регионах, в частности в Балтийском море.

ГУР призвало международных партнеров усилить контроль за соблюдением санкций и предотвращать их обход, а также применять ответственность к компаниям, причастным к поставкам оборудования для российского ВПК.

