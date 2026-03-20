Зеленский наградил воинов 59-й бригады СБС, уничтоживших FPV-дроном российский вертолет Ка-52
Киев • УНН
Президент отметил орденами за мужество четырех бойцов 59-й бригады. Экипаж Сил беспилотных систем поразил российский «Аллигатор» FPV-дроном в Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил Орденом за мужество II степени воинов Сил беспилотных систем, которые FPV-дроном уничтожили в Донецкой области вертолет Ка-52 "Аллигатор" российских захватчиков. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Палиса и говорится в указе на сайте ОП, пишет УНН.
Сегодня на Покровском направлении операторы 59-й бригады Сил беспилотных систем спокойно и профессионально сделали свою работу. Экипаж "Хищники высот" FPV-дроном поразил российский Ка-52. Машина, которая стоит миллионы, была уничтожена точным ударом FPV-дрона
Он отметил, что это не случайность, а системная работа. Это уже второй такой результат у этого подразделения.
Только что Президент подписал указ о награждении этих воинов Орденом за мужество II степени. И это абсолютно заслуженно. Так сегодня выглядит современная война. Когда решает не размер техники, а уровень подготовки, точность и технологичность. Хорошая работа
Присвоить орден "За мужество" II степени:
- АНДРУСЕНКО Юрия Михайловича - солдата
- НЕЧИПАСА Давида Витальевича - солдата
- СЛЕПКО Сергея Анатольевича - младшего сержанта
- ШАПОВАЛА Вадима Сергеевича - младшего сержанта".
Напомним
Силы беспилотных систем поразили Ка-52 Аллигатор возле Надеевки в Донецкой области. Экипаж пытался эвакуироваться после посадки, но был ликвидирован дронами.