Зеленський нагородив воїнів 59-ї бригади СБС, які знищили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52
Київ • УНН
Президент відзначив орденами за мужність чотирьох бійців 59-ї бригади. Екіпаж Сил безпілотних систем уразив російський Алігатор FPV-дроном на Донеччині.
Президент України Володимир Зеленський нагородив Орденом за мужність ІІ ступеня воїнів Сил безпілотних систем, які FPV-дроном знищили у Донецькій області вертоліт Ка-52 "Алігатор" російських загарбників. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Паліса та йдеться в указі на сайті ОП, пише УНН.
Сьогодні на Покровському напрямку оператори 59-ї бригади Сил безпілотних систем спокійно і професійно зробили свою роботу. Екіпаж "Хижаки висот" FPV-дроном вразив російський Ка-52. Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона
Він зазначив, що це не випадковість, а системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу.
Щойно Президент підписав указ про нагородження цих воїнів Орденом за мужність ІІ ступеня. І це абсолютно заслужено. Так сьогодні виглядає сучасна війна. Коли вирішує не розмір техніки, а рівень підготовки, точність та технологічність. Гарна робота
Присвоїти орден "За мужність" II ступеня:
- АНДРУСЕНКА Юрія Михайловича - солдата
- НЕЧИПАСА Давида Віталійовича - солдата
- СЛЄПКА Сергія Анатолійовича - молодшого сержанта
- ШАПОВАЛА Вадима Сергійовича - молодшого сержанта".
Нагадаємо
Сили безпілотних систем уразили Ка-52 Алігатор біля Надіївки на Донеччині. Екіпаж намагався евакуюватися після посадки, але був ліквідований дронами.