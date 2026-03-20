Зеленський нагородив воїнів 59-ї бригади СБС, які знищили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Президент відзначив орденами за мужність чотирьох бійців 59-ї бригади. Екіпаж Сил безпілотних систем уразив російський Алігатор FPV-дроном на Донеччині.

Зеленський нагородив воїнів 59-ї бригади СБС, які знищили FPV-дроном російський вертоліт Ка-52

Президент України Володимир Зеленський нагородив Орденом за мужність ІІ ступеня воїнів Сил безпілотних систем, які FPV-дроном знищили у Донецькій області вертоліт Ка-52 "Алігатор" російських загарбників. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Паліса та йдеться в указі на сайті ОП, пише УНН.

Сьогодні на Покровському напрямку оператори 59-ї бригади Сил безпілотних систем спокійно і професійно зробили свою роботу. Екіпаж "Хижаки висот" FPV-дроном вразив російський Ка-52. Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона

- написав Паліса.

Він зазначив, що це не випадковість, а системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу.

Щойно Президент підписав указ про нагородження цих воїнів Орденом за мужність ІІ ступеня. І це абсолютно заслужено. Так сьогодні виглядає сучасна війна. Коли вирішує не розмір техніки, а рівень підготовки, точність та технологічність. Гарна робота

- додав Паліса.

Присвоїти орден "За мужність" II ступеня:

  • АНДРУСЕНКА Юрія Михайловича - солдата
    • НЕЧИПАСА Давида Віталійовича - солдата
      • СЛЄПКА Сергія Анатолійовича - молодшого сержанта
        • ШАПОВАЛА Вадима Сергійовича - молодшого сержанта".

          Нагадаємо

          Сили безпілотних систем уразили Ка-52 Алігатор біля Надіївки на Донеччині. Екіпаж намагався евакуюватися після посадки, але був ліквідований дронами.

          Ольга Розгон

          Війна в УкраїніПолітика
          Техніка
          Війна в Україні
          Донецька область
          Офіс Президента України
          Ка-50
          Володимир Зеленський