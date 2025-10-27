рф, вероятно, потеряла боевой вертолет Ка-52 вместе с экипажем - соцсети
Киев • УНН
Российские Telegram-каналы сообщают о вероятной потере боевого вертолета Ка-52 вместе с экипажем. Минобороны рф не комментирует информацию о потере.
рф, вероятно, потеряла боевой вертолет Ка-52 вместе с экипажем. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Детали
Из сообщений, распространяющихся в соцсетях, понятно, что вертолет потерян и экипаж, вероятно, тоже.
Однако больше никаких подробностей - где и при каких условиях потерян Ка-52 - не приводится.
В минобороны России информацию о потере вертолета не комментировали.
