армия РФ потеряла почти тысячу военных, самолет и десятки артсистем за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
В течение 24 сентября российская армия потеряла 940 военных, самолет, 38 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.25 составили около 1105490 человек.
В течение суток 24 сентября российская армия потеряла на фронте еще по меньшей мере 940 военных. Также украинские защитники уничтожили самолет, 38 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1105490 (+940) человек;
- танков – 11201 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23287 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 33133 (+38) ед;
- РСЗО – 1501 (+5) ед;
- средства ПВО – 1222 (+4) ед;
- самолетов – 427 (+1) ед;
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 63235 (+415);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62736 (+120);
- специальная техника – 3975 (+2).
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 24 сентября на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения, оккупанты задействовали 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, где произошло 47 попыток прорвать украинскую оборону.
