24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
армия РФ потеряла почти тысячу военных, самолет и десятки артсистем за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 562 просмотра

В течение 24 сентября российская армия потеряла 940 военных, самолет, 38 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.25 составили около 1105490 человек.

армия РФ потеряла почти тысячу военных, самолет и десятки артсистем за сутки - Генштаб ВСУ

В течение суток 24 сентября российская армия потеряла на фронте еще по меньшей мере 940 военных. Также украинские защитники уничтожили самолет, 38 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.09.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1105490 (+940) человек;
    • танков – 11201 (+0) ед;
      • боевых бронированных машин – 23287 (+2) ед;
        • артиллерийских систем – 33133 (+38) ед;
          • РСЗО – 1501 (+5) ед;
            • средства ПВО – 1222 (+4) ед;
              • самолетов – 427 (+1) ед;
                • вертолетов – 345 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 63235 (+415);
                    • крылатые ракеты – 3747 (+0);
                      • корабли / катера – 28 (+0);
                        • подводные лодки – 1 (+0);
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 62736 (+120);
                            • специальная техника – 3975 (+2).

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток, 24 сентября на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения, оккупанты задействовали 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, где произошло 47 попыток прорвать украинскую оборону.

                              Военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова - Стубб25.09.25, 00:49 • 1460 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины