18:42 • 7888 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
14:27 • 14648 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 21499 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 22574 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 23970 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 39158 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 19320 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 37389 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18511 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18661 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
На фронті відбулося 122 бойових зіткнення, окупанти застосували понад 2,4 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 122 бойових зіткнення, окупанти залучили 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли. Найбільш активні бої тривають на Покровському напрямку, де відбулося 47 спроб прорвати українську оборону.

Від початку цієї доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Окупанти залучили для ураження 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники завдали чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 87 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмових дії окупантів, один бій триває. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 153 обстріли, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки, наразі одна атака триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

На Сіверському напрямку ворог сім разів намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Часового Яру, Новомаркового та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 164 окупанти, з яких 111 — безповоротно. Наші захисники знищили автомобіль, 18 безпілотних літальних апаратів та артилерійську систему. Також значно пошкоджено три артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки. Окрім цього українські захисники уразили два пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка, ще два бойових зіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

На Оріхівському напрямку загарбники один раз намагалися просунутися у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу, зазнав втрат.

російська армія втратила за добу 970 військових, два танки та два літаки - Генштаб ЗСУ24.09.25, 07:53 • 3244 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Сіверськ
Часів Яр
Україна
Краматорськ
Куп'янськ