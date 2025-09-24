На фронте произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили более 2,4 тыс. дронов - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Оккупанты задействовали для поражения 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики нанесли четыре ракетных и 45 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 87 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов, один бой продолжается. Также враг нанес 8 авиационных ударов, при этом сбросил 17 управляемых авиабомб, совершил 153 обстрела, из которых восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки, сейчас одна атака продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часового Яра, Новомарково и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 47 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Сухецкое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное и Орехово. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 164 оккупанта, из которых 111 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили автомобиль, 18 беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскую систему. Также значительно повреждены три артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники. Кроме этого украинские защитники поразили два пункта управления БпЛА и восемь укрытий личного состава.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Воскресенка, Снежное, Вороне, Терновое и Новогригоровка, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

На Ореховском направлении захватчики один раз пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.

российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ