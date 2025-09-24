На фронте произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили более 2,4 тыс. дронов - Генштаб

$41.380.00
48.800.07
ukenru
18:42 • 7650 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
14:27 • 14518 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 21376 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 22471 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 23892 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 39043 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 19291 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 37312 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18502 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18657 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
62%
756мм
Популярные новости
В Донецкой области россияне расстреляли семью гражданских и захватили в заложники ребенка - военныеVideo24 сентября, 09:57 • 9778 просмотра
Трамп перекладывает ответственность за войну в Украине на Европу и НАТО - The Telegraph24 сентября, 10:22 • 10166 просмотра
Венгрия не собирается отказываться от российской нефти, даже если Трамп попросит24 сентября, 10:41 • 15580 просмотра
российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ двумя ракетами "Искандер": детали24 сентября, 12:46 • 6316 просмотра
Зеленского подталкивают к возвращению земель, которые Украина не отвоевала летом 2023 года - CNN24 сентября, 13:41 • 10496 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 39043 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 40204 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 37312 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 47717 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 56319 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Прокопенко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 40361 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 100098 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 59577 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 73344 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 124948 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

На фронте произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили более 2,4 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 32 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения, оккупанты задействовали 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, где произошло 47 попыток прорвать украинскую оборону.

На фронте произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили более 2,4 тыс. дронов - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Оккупанты задействовали для поражения 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики нанесли четыре ракетных и 45 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 87 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов, один бой продолжается. Также враг нанес 8 авиационных ударов, при этом сбросил 17 управляемых авиабомб, совершил 153 обстрела, из которых восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки, сейчас одна атака продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часового Яра, Новомарково и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 47 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Сухецкое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное и Орехово. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 164 оккупанта, из которых 111 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили автомобиль, 18 беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскую систему. Также значительно повреждены три артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники. Кроме этого украинские защитники поразили два пункта управления БпЛА и восемь укрытий личного состава.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Воскресенка, Снежное, Вороне, Терновое и Новогригоровка, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

На Ореховском направлении захватчики один раз пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.

российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ24.09.25, 07:53 • 3244 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Северск
Часов Яр
Украина
Краматорск
Купянск