На фронте произошло 122 боевых столкновения, оккупанты применили более 2,4 тыс. дронов - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения, оккупанты задействовали 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела. Наиболее активные бои продолжаются на Покровском направлении, где произошло 47 попыток прорвать украинскую оборону.
С начала этих суток на фронте произошло 122 боевых столкновения. Оккупанты задействовали для поражения 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Захватчики нанесли четыре ракетных и 45 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 87 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 2435 дронов-камикадзе и совершили 3593 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов, один бой продолжается. Также враг нанес 8 авиационных ударов, при этом сбросил 17 управляемых авиабомб, совершил 153 обстрела, из которых восемь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки, сейчас одна атака продолжается.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 24 раза атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.
На Северском направлении враг семь раз пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в районе Часового Яра, Новомарково и в сторону Ступочек.
На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 47 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Сухецкое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное и Орехово. В некоторых локациях бои не прекращаются.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении обезврежено 164 оккупанта, из которых 111 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили автомобиль, 18 беспилотных летательных аппаратов и артиллерийскую систему. Также значительно повреждены три артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники. Кроме этого украинские защитники поразили два пункта управления БпЛА и восемь укрытий личного состава.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Воскресенка, Снежное, Вороне, Терновое и Новогригоровка, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.
На Ореховском направлении захватчики один раз пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления, понес потери.
