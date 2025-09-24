российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 23 сентября, российская армия потеряла 970 военных, два танка, два самолета и другую технику. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.25 составляют 1104550 человек.
Подробности
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1104550 (+970) человек ликвидировано
- танков ‒ 11201 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23285 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 33095 (+43)
- РСЗО ‒ 1496 (+1)
- средства ПВО ‒ 1218 (0)
- самолетов ‒ 426 (+2)
- вертолетов ‒ 345 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 62820 (+334)
- крылатые ракеты ‒ 3747 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62616 (+130)
- специальная техника ‒ 3973 (+4)
Напомним
С начала суток, 23 сентября, на фронте произошло 140 боевых столкновений, враг применил 1925 дронов-камикадзе и совершил 3176 обстрелов. На Покровском направлении ликвидировано 105 оккупантов и ранено 67.
российские войска активно штурмуют направление Плавни-Приморское-Степногорск, пытаясь использовать численное превосходство в пехоте, несмотря на значительные потери. Аналитики DeepState отмечают постоянную фиксацию групп противника, которые пытаются продвинуться в Приморское или Степногорск.
