российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 19:19 • 14518 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 27382 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 24110 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 23419 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 46872 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 26157 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 61538 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42150 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39148 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51877 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.8м/с
76%
755мм
Популярные новости
Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетикиVideo23 сентября, 20:05 • 10201 просмотра
армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState23 сентября, 21:12 • 3666 просмотра
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23:53 • 7114 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН01:25 • 4866 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 5686 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 46869 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 35873 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 51860 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 51665 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 61536 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Швейцария
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 19625 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 80608 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 41696 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 56639 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 108372 просмотра
Актуальное
Хранитель
МиГ-31
Фокс Ньюс
SpaceX Starship
E-6 Mercury

российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

За минувшие сутки, 23 сентября, российская армия потеряла 970 военных, два танка, два самолета и другую технику. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.25 составляют 1104550 человек.

российская армия потеряла за сутки 970 военных, два танка и два самолета - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 23 сентября, российская армия потеряла 970 своих военнослужащих, два танка, два самолета и другую технику. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Подробности

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1104550 (+970) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11201 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23285 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 33095 (+43)
          • РСЗО ‒ 1496 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1218 (0)
              • самолетов ‒ 426 (+2)
                • вертолетов ‒ 345 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 62820 (+334)
                    • крылатые ракеты ‒ 3747 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62616 (+130)
                            • специальная техника ‒ 3973 (+4)

                              Напомним

                              С начала суток, 23 сентября, на фронте произошло 140 боевых столкновений, враг применил 1925 дронов-камикадзе и совершил 3176 обстрелов. На Покровском направлении ликвидировано 105 оккупантов и ранено 67.

                              российские войска активно штурмуют направление Плавни-Приморское-Степногорск, пытаясь использовать численное превосходство в пехоте, несмотря на значительные потери. Аналитики DeepState отмечают постоянную фиксацию групп противника, которые пытаются продвинуться в Приморское или Степногорск.

                              Силы обороны освободили 360 км² оккупированной территории - Зеленский23.09.25, 20:03 • 10569 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина