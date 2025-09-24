російська армія втратила за добу 970 військових, два танки та два літаки - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 23 вересня російська армія втратила 970 своїх військових, два танки, два літаки та іншу техніку. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1104550 (+970) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11201 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23285 (+3)
- артилерійських систем ‒ 33095 (+43)
- РСЗВ ‒ 1496 (+1)
- засоби ППО ‒ 1218 (0)
- літаків ‒ 426 (+2)
- гелікоптерів ‒ 345 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 62820 (+334)
- крилаті ракети ‒ 3747 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62616 (+130)
- спеціальна техніка ‒ 3973 (+4)
Нагадаємо
З початку доби, 23 вересня на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, ворог застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів. На Покровському напрямку ліквідовано 105 окупантів та поранено 67.
російські війська активно штурмують напрямок Плавні-Приморське-Степногірськ, намагаючись використати чисельну перевагу в піхоті, попри значні втрати. Аналітики DeepState зазначають постійну фіксацію груп противника, які намагаються просунутися в Приморське або Степногірськ.
