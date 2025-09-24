$41.380.13
російська армія втратила за добу 970 військових, два танки та два літаки - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

За минулу добу, 23 вересня, російська армія втратила 970 військових, два танки, два літаки та іншу техніку. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 становлять 1104550 осіб.

За минулу добу, 23 вересня російська армія втратила 970 своїх військових, два танки, два літаки та іншу техніку. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1104550 (+970) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11201 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23285 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 33095 (+43)
          • РСЗВ ‒ 1496 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1218 (0)
              • літаків ‒ 426 (+2)
                • гелікоптерів ‒ 345 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 62820 (+334)
                    • крилаті ракети ‒ 3747 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62616 (+130)
                            • спеціальна техніка ‒ 3973 (+4)

                              Нагадаємо

                              З початку доби, 23 вересня на фронті відбулося 140 бойових зіткнень, ворог застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів. На Покровському напрямку ліквідовано 105 окупантів та поранено 67.

                              російські війська активно штурмують напрямок Плавні-Приморське-Степногірськ, намагаючись використати чисельну перевагу в піхоті, попри значні втрати. Аналітики DeepState зазначають постійну фіксацію груп противника, які намагаються просунутися в Приморське або Степногірськ.

                              Сили оборони звільнили 360 км² окупованої території - Зеленський23.09.25, 20:03 • 10578 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України
                              Україна