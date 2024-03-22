россияне подняли в небо над Крымом вертолеты - СМИ

Над временно оккупированным Крымом наблюдается активность российских вертолетов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Как сообщается, через Джанкойский район со стороны Арабатской стрелки зафиксировали пролет трех вертолетов курсом на запад. Летели Ка 52 и два Ми-8.

Также еще один российский Ми-8 пролетал над Симферопольским районом с северо-востока на юго-запад.

Дополнение

21 марта в россии недалеко от поселка ровеньки белгородской области упал военный вертолет Ми-8, пилот получил ранения.