Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники

Государственный и гарантированный государством долг с 2022 года стал дешевле в 1,4 раза

По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 5 924,3 млрд грн, из которых 71,6% - внешний и 28,4% - внутренний, при этом средневзвешенная стоимость уменьшилась в 1,4 раза, а средний срок погашения увеличился в 1,6 раза с 2022 года.