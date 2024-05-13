Сухопутні війська показали, як Сили оборони знищили 10 одиниць ворожої техніки
Київ • УНН
Українські воїни із 60-ї та 63-ї бригади знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.
Сухопутні війська ЗСУ показали, як українські військові знищили одразу 10 одиниць ворожої техніки, передає УНН.
Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 ОМБр за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади,
Доповнення
47 окрема механізована бригада повідомила про збиття російського вертольота Ка-52 "Алігатор", вартість якого 16 млн доларів.