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Сухопутні війська показали, як Сили оборони знищили 10 одиниць ворожої техніки

Київ • УНН

 • 36419 перегляди

Українські воїни із 60-ї та 63-ї бригади знищили 10 одиниць техніки окупантів на ходу.

Сухопутні війська ЗСУ показали, як українські військові знищили одразу 10 одиниць ворожої техніки, передає УНН.

Одразу 10 одиниць ворожої техніки знищила 63 ОМБр за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60 бригади,

- підписали відео Сухопутні війська в Telegram-каналі.

Доповнення

47 окрема механізована бригада повідомила про збиття російського вертольота Ка-52 "Алігатор", вартість якого 16 млн доларів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
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