Генштаб ВСУ подтвердил поражение киришского НПЗ в ленинградской области
Киев • УНН
Силы обороны поразили установки переработки нефти и резервуары одного из крупнейших заводов рф. Предприятие обеспечивает топливом российскую армию.
В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Кириши, Ленинградская область России). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
По предварительной информации, возник пожар на территории предприятия – возгорание установок первичной переработки нефти и двух резервуаров.
Результат поражения и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Генштаб добавил, что Киришский НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Завод имеет установленную мощность переработки около 20–21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ.
Мощности завода используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в том числе горючего, применяемого для обеспечения нужд вооруженных сил государства-агрессора
ПВО РФ заявила о сбитии 41 беспилотника над Москвой и Ленинградской областью. В городе Кириши зафиксированы повреждения промышленной зоны местного НПЗ.