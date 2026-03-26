Генштаб ВСУ подтвердил поражение киришского НПЗ в ленинградской области

Киев • УНН

 • 2350 просмотра

Силы обороны поразили установки переработки нефти и резервуары одного из крупнейших заводов рф. Предприятие обеспечивает топливом российскую армию.

В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Кириши, Ленинградская область России). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, возник пожар на территории предприятия – возгорание установок первичной переработки нефти и двух резервуаров.

Результат поражения и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Генштаб добавил, что Киришский НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Завод имеет установленную мощность переработки около 20–21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ.

Мощности завода используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в том числе горючего, применяемого для обеспечения нужд вооруженных сил государства-агрессора

- говорится в сообщении.

Напомним

ПВО РФ заявила о сбитии 41 беспилотника над Москвой и Ленинградской областью. В городе Кириши зафиксированы повреждения промышленной зоны местного НПЗ.

Ольга Розгон

