Генштаб ВСУ заявил о поражении вражеских ЗРК "Тор-М1" и военных складов
Киев • УНН
Силы обороны поразили вражескую технику, склады боеприпасов и горючего на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. Также нанесены удары по районам сосредоточения врага.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил о поражении на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины вражеских ЗРК "Тор-М1", складов боеприпасов, ГСМ и районов сосредоточения противника. Об этом Генштаб сообщил в Telegram, пишет УНН.
В ночь на 26 марта Силы обороны Украины, в частности, поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в районе Новопскова на временно оккупированной территории Луганской области. Также поражены склады боеприпасов противника в районах Македоновки, Буряковой Балки на временно оккупированной территории Донетчины.
Кроме того, украинские защитники били по складам горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Айдар и Райгородка в Луганской области и поразили два склада материально-технических средств и расположение ремонтного подразделения врага на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Также украинские воины ударили по сосредоточениям живой силы противника возле Каменки на временно оккупированной территории Луганщины и временно оккупированного Луганского Донецкой области.
"Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются", - отметили в Генштабе.
Напомним
В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу (г. Кириши, Ленинградская область России).