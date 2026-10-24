"Доки путін у кремлі, війна не закінчиться": співвласник Fire Point Штілерман у колонці для Le Monde закликав Захід зробити усунення путіна

Доки володимир путін залишається в кремлі, війна росії проти України по-справжньому не закінчиться — навіть якщо він підпише перемир'я і говоритиме про "мир". Тому Європа і США мають поставити собі за стратегічну мету усунення путіна від влади. Про це в колонці для французької газети Le Monde пише співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, передає УНН.

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Штілерман починає з паралелі з фільмом "Смерть Сталіна": режим, який ще напередодні здавався непохитним, захитався, щойно не стало диктатора. Саме так, на його думку, Захід має дивитися на путіна — не гадати, хто міг би проти нього виступити, а вживати конкретних заходів, здатних прискорити його падіння: у політичній, економічній, військовій і розвідувальній сферах.

Україна та партнери навчилися бити по російській воєнній машині, а санкції, ізоляція і дипломатичний тиск необхідні, зазначає автор. Але самі по собі ні ракети, ні санкції не викорінюють російського мілітаризму: вони послаблюють засоби кремля, тоді як його ядро лишається неушкодженим. Путін цілком може підписати перемир'я, пише Штілерман, але це нічого не змінить.

Доки він залишатиметься в кремлі, війна проти України по-справжньому не закінчиться - наголошує Штілерман.

Чому путіну потрібна війна

На думку автора, путіну потрібен перманентний конфлікт — не обов'язково збройний: відкрита війна в Україні, гібридна або й відкрита в Європі, глобальна — проти Заходу. Його владі потрібні ворог, відчуття обложеної фортеці та постійна мобілізація. Якщо раніше путінізм забезпечував лояльність стабільністю і зростанням доходів, то тепер тримається на страху, реваншизмі та міфі про відновлення імперії.

Мир поставив би перед путіним запитання, відповідати на які небезпечніше, ніж воювати далі: заради чого загинули й були поранені сотні тисяч людей, що буде з озброєними і травмованими ветеранами, які повернуться додому з відчуттям зради, і як пояснити, що Україна, яку він обіцяв "зламати", вистояла.

Що пропонує Штілерман

Співвласник Fire Point наголошує: йдеться не про вторгнення в росію чи встановлення там прозахідної маріонетки — хто керуватиме країною, вирішуватимуть самі росіяни. Але послабити росію недостатньо, послаблювати треба особисту владу путіна. Для цього він пропонує чотири кроки.

Зруйнувати міф про путіна – "захисника росії". Удари по російській території, за словами Штілермана, мають не лише військову, а й політичну мету: вони спростовують обіцянку путіна, що росіяни можуть воювати без наслідків для себе.

Не минає й тижня, щоб мої дрони та ракети не били по його країні – зазначає головний конструктор Fire Point.

росіяни, додає він, мають зрозуміти: війна прийшла до них, бо путін першим приніс її в Україну.

Перетворити оточення путіна з його щита на слабке місце. Ті, хто фінансує війну, виконує злочинні накази чи приховує його статки, мають втратити активи, свободу пересування і майбутнє для своїх родин на Заході. Автор нагадує, що після березневої зустрічі путіна з бізнесом російські мільярдери, за повідомленнями, перерахували до бюджету близько 400 млрд рублів (4–4,2 млрд євро) "добровільних" внесків на покриття дефіциту і воєнних витрат — і мають за це відповісти.

Позбавити путіна легітимності на Заході. Ордер МКС на його арешт і спеціальний трибунал щодо злочину агресії не повинні лишатися формальністю: трибунал має висунути поіменні обвинувачення, а ордер — виконуватися.

Переговори з росією, припускає Штілерман, можуть знадобитися, але не реабілітація Путіна: жоден саміт не має відновлювати статус-кво з людиною, відповідальною за найбільшу війну в Європі з 1945 року.

Зробити реальною перспективу майбутнього без путіна. Союзники мають погодити пропозицію для пост-путінської росії: поступове пом'якшення санкцій, відновлення економічних зв'язків і діалогу з безпеки — в обмін на виведення військ, повернення викрадених українських дітей, репарації та зобов'язання дотримуватися міжнародного права.

Штілерман визнає, що відхід путіна не гарантує демократичної росії: наступник може виявитися жорстоким, реваншистським і ворожим до Заходу. Але це вже буде не путін — і в цьому, на його думку, вся різниця. Зникнення путіна не обіцяє тривалого миру, резюмує він, зате його збереження при владі гарантує, що миру не буде.

Нагадаємо

У липні Штілерман заявляв, що війна може закінчитися лише після повного повернення до кордонів 1991 року, і застерігав, що заморожування війни на нинішньому етапі матиме негативні наслідки для безпеки та економіки України. Тоді ж він підтвердив удар ракети "Фламінго" по заводу "Авітек" у Кірові, який виробляє компоненти для ЗРК "Тор" і ракет Х-101.