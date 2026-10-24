"Пока Путин в Кремле, война не закончится": совладелец Fire Point Штилерман в колонке для Le Monde призвал Запад устранить Путина

Пока владимир путин остается в кремле, война россии против Украины по-настоящему не закончится — даже если он подпишет перемирие и будет говорить о "мире". Поэтому Европа и США должны поставить себе стратегической целью отстранение путина от власти. Об этом в колонке для французской газеты Le Monde пишет совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, передает УНН.

Детали

Штилерман начинает с параллели с фильмом "Смерть Сталина": режим, который еще накануне казался непоколебимым, пошатнулся, как только не стало диктатора. Именно так, по его мнению, Запад должен смотреть на путина — не гадать, кто мог бы выступить против него, а принимать конкретные меры, способные ускорить его падение: в политической, экономической, военной и разведывательной сферах.

Украина и партнеры научились наносить удары по российской военной машине, а санкции, изоляция и дипломатическое давление необходимы, отмечает автор. Но сами по себе ни ракеты, ни санкции не искореняют российский милитаризм: они ослабляют средства кремля, тогда как его ядро остается невредимым. Путин вполне может подписать перемирие, пишет Штилерман, но это ничего не изменит.

Пока он будет оставаться в кремле, война против Украины по-настоящему не закончится - подчеркивает Штилерман.

Почему путину нужна война

По мнению автора, путину нужен перманентный конфликт — не обязательно вооруженный: открытая война в Украине, гибридная или даже открытая — в Европе, глобальная — против Запада. Его власти нужны враг, ощущение осажденной крепости и постоянная мобилизация. Если раньше путинизм обеспечивал лояльность стабильностью и ростом доходов, то теперь держится на страхе, реваншизме и мифе о восстановлении империи.

Мир поставил бы перед путиным вопросы, отвечать на которые опаснее, чем продолжать воевать: ради чего погибли и были ранены сотни тысяч людей, что будет с вооруженными и травмированными ветеранами, которые вернутся домой с ощущением предательства, и как объяснить, что Украина, которую он обещал "сломать", выстояла.

Что предлагает Штилерман

Совладелец Fire Point подчеркивает: речь идет не о вторжении в россию или установлении там прозападной марионетки — кто будет управлять страной, решать сами россияне. Но ослабить россию недостаточно, ослаблять нужно личную власть путина. Для этого он предлагает четыре шага.

Разрушить миф о путине — "защитнике россии". Удары по российской территории, по словам Штилермана, имеют не только военную, но и политическую цель: они опровергают обещание путина, что россияне могут воевать без последствий для себя.

Не проходит и недели, чтобы мои дроны и ракеты не били по его стране — отмечает главный конструктор Fire Point.

россияне, добавляет он, должны понять: война пришла к ним, потому что путин первым принес ее в Украину.

Превратить окружение путина из его щита в слабое место. Те, кто финансирует войну, выполняет преступные приказы или скрывает его состояние, должны потерять активы, свободу передвижения и будущее для своих семей на Западе. Автор напоминает, что после мартовской встречи путина с бизнесом российские миллиардеры, по сообщениям, перечислили в бюджет около 400 млрд рублей (4–4,2 млрд евро) "добровольных" взносов на покрытие дефицита и военных расходов — и должны за это ответить.

Лишить путина легитимности на Западе. Ордер МУС на его арест и специальный трибунал по преступлению агрессии не должны оставаться формальностью: трибунал должен выдвинуть именные обвинения, а ордер — исполняться.

Переговоры с россией, предполагает Штилерман, могут понадобиться, но не реабилитация Путина: ни один саммит не должен восстанавливать статус-кво с человеком, ответственным за крупнейшую войну в Европе с 1945 года.

Сделать реальной перспективу будущего без путина. Союзники должны согласовать предложение для постпутинской россии: постепенное смягчение санкций, восстановление экономических связей и диалога по безопасности — в обмен на вывод войск, возвращение похищенных украинских детей, репарации и обязательство соблюдать международное право.

Штилерман признает, что уход Путина не гарантирует демократической России: преемник может оказаться жестоким, реваншистским и враждебным к Западу. Но это уже будет не Путин — и в этом, по его мнению, вся разница. Исчезновение Путина не обещает длительного мира, резюмирует он, зато его сохранение у власти гарантирует, что мира не будет.

Напомним

В июле Штилерман заявлял, что война может закончиться только после полного возвращения к границам 1991 года, и предупреждал, что замораживание войны на нынешнем этапе будет иметь негативные последствия для безопасности и экономики Украины. Тогда же он подтвердил удар ракеты «Фламинго» по заводу «Авитек» в Кирове, который производит компоненты для ЗРК «Тор» и ракет Х-101.