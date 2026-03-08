росія атакувала ЗСУ тисячами дронів та сотнею авіабомб за добу, загалом 120 боєзіткнень - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб зафіксував 120 боєзіткнень на фронті та масовані удари БпЛА. На Покровському напрямку знищено артилерію та понад 50 окупантів.
Станом на вечір 8 березня ситуація на передовій залишається напруженою. російські окупанти продовжують масовано застосовувати авіацію та дрони, здійснивши понад 5900 атак безпілотниками-камікадзе та скинувши 178 керованих авіабомб по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Найбільша активність ворога зафіксована на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, загалом відбулося 120 боєзіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
На Покровському напрямку українські захисники відбили 18 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Мирнограда, Родинського, Удачного та інших населених пунктів. За попередніми даними, лише на цій ділянці фронту за добу ліквідовано та поранено понад 50 загарбників.
Сьогодні на цьому напрямку знищено артилерійську систему, 12 одиниць спеціальної техніки та два автомобілі. Також пошкоджено танк та ще сім артсистем ворога. Силами оборони подавлено 158 БпЛА різних типів
Гарячі точки на карті бойових дій
- Костянтинівський напрямок: ворог здійснив 18 штурмів у бік Костянтинівки, Іванопілля та навколишніх селищ.
- Гуляйпільський напрямок: зафіксовано 17 бойових зіткнень у районі Мирного та Святопетрівки.
- Слов’янський напрямок: тривають чотири боєзіткнення, противник намагається просунутися біля Закітного та Різниківки.
- Південь: на Придніпровському напрямку відбито атаку в бік Антонівського мосту, а на Оріхівському ворог штурмував поблизу Степногірська.
На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не зафіксовано. Сили оборони продовжують стримувати натиск і завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці.
