росія атакувала ЗСУ тисячами дронів та сотнею авіабомб за добу, загалом 120 боєзіткнень - Генштаб

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 3576 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 16306 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 41765 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 27301 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 26931 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 25611 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 36449 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79267 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43842 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43966 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
0.8м/с
76%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки8 березня, 10:51 • 13903 перегляди
ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод8 березня, 11:40 • 16395 перегляди
Потужний вибух на заводі "Точмаш" у Донецьку знищив склад боєприпасів та БПЛАPhotoVideo8 березня, 11:51 • 9452 перегляди
Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в КиєвіPhoto8 березня, 12:50 • 6524 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18001 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 41768 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 72449 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 78363 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 107573 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 71096 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Алі Хаменеї
Ван Ї (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18064 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 27501 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 30023 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 31064 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 31710 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

росія атакувала ЗСУ тисячами дронів та сотнею авіабомб за добу, загалом 120 боєзіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Генштаб зафіксував 120 боєзіткнень на фронті та масовані удари БпЛА. На Покровському напрямку знищено артилерію та понад 50 окупантів.

росія атакувала ЗСУ тисячами дронів та сотнею авіабомб за добу, загалом 120 боєзіткнень - Генштаб

Станом на вечір 8 березня ситуація на передовій залишається напруженою. російські окупанти продовжують масовано застосовувати авіацію та дрони, здійснивши понад 5900 атак безпілотниками-камікадзе та скинувши 178 керованих авіабомб по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Найбільша активність ворога зафіксована на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, загалом відбулося 120 боєзіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

На Покровському напрямку українські захисники відбили 18 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Мирнограда, Родинського, Удачного та інших населених пунктів. За попередніми даними, лише на цій ділянці фронту за добу ліквідовано та поранено понад 50 загарбників.

росія другу добу поспіль масовано атакує об'єкти газовидобутку на Полтавщині08.03.26, 18:00 • 3670 переглядiв

Сьогодні на цьому напрямку знищено артилерійську систему, 12 одиниць спеціальної техніки та два автомобілі. Також пошкоджено танк та ще сім артсистем ворога. Силами оборони подавлено 158 БпЛА різних типів

– йдеться у зведенні Генштабу.

Гарячі точки на карті бойових дій

  • Костянтинівський напрямок: ворог здійснив 18 штурмів у бік Костянтинівки, Іванопілля та навколишніх селищ.
    • Гуляйпільський напрямок: зафіксовано 17 бойових зіткнень у районі Мирного та Святопетрівки.
      • Слов’янський напрямок: тривають чотири боєзіткнення, противник намагається просунутися біля Закітного та Різниківки.
        • Південь: на Придніпровському напрямку відбито атаку в бік Антонівського мосту, а на Оріхівському ворог штурмував поблизу Степногірська.

          На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не зафіксовано. Сили оборони продовжують стримувати натиск і завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці.

          Птахи Мадяра знищили ЗРК "Тор" та комплекс РЕБ "Житель" під час нічного полювання08.03.26, 18:42 • 3894 перегляди

          Степан Гафтко

          Війна в Україні
          Техніка
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Сутички
          Генеральний штаб Збройних сил України
          Мирноград
          Збройні сили України
          Гуляйполе
          Україна
          Костянтинівка