росія другу добу поспіль масовано атакує об'єкти газовидобутку на Полтавщині

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

Через влучання дронів роботу частини об’єктів зупинено та пошкоджено обладнання. Постраждалих немає, фахівці ДСНС та Нафтогазу ліквідовують наслідки.

росія другу добу поспіль масовано атакує об'єкти газовидобутку на Полтавщині

російські війська протягом двох діб здійснюють атаки безпілотниками на інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" в Полтавській області. Як повідомили у пресслужбі компанії, через влучання роботу частини об'єктів довелося зупинити. Зафіксовано пошкодження обладнання та втрати, проте, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед персоналу. Про це пише УНН.

Деталі

На місцях атак наразі працюють фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС. Триває ліквідація наслідків ударів та детальне обстеження пошкодженої інфраструктури для планування відновлювальних робіт. Команда "Нафтогазу" наголошує на злагодженій роботі рятувальників, які виконують завдання у надскладних умовах.

Роботу частини об'єктів довелося зупинити. Є пошкодження та втрати. На щастя, постраждалих немає

- повідомляє Нафтогаз.

Зупинка частини об'єктів потребує оперативного перегляду енергетичного балансу регіону. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань, після чого буде визначено терміни повернення потужностей у роботу. Компанія вживає заходів для стабілізації видобутку блакитного палива на інших ділянках, щоб мінімізувати наслідки для споживачів.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономіка
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Полтавська область
Укргазвидобування
Нафтогаз України