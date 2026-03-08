$43.810.0050.900.00
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
12:28 • 17917 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
11:12 • 17531 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 17852 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 18751 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 33986 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 76647 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 43000 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 42915 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58315 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи на Полтавщине

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Из-за попадания дронов работа части объектов остановлена и повреждено оборудование. Пострадавших нет, специалисты ГСЧС и Нафтогаза ликвидируют последствия.

Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи на Полтавщине

российские войска в течение двух суток совершают атаки беспилотниками на инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины" в Полтавской области. Как сообщили в пресс-службе компании, из-за попаданий работу части объектов пришлось остановить. Зафиксированы повреждения оборудования и потери, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших среди персонала. Об этом пишет УНН.

Подробности

На местах атак сейчас работают специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС. Продолжается ликвидация последствий ударов и детальное обследование поврежденной инфраструктуры для планирования восстановительных работ. Команда "Нафтогаза" отмечает слаженную работу спасателей, выполняющих задачи в сверхсложных условиях.

Работу части объектов пришлось остановить. Есть повреждения и потери. К счастью, пострадавших нет

- сообщает Нафтогаз.

Остановка части объектов требует оперативного пересмотра энергетического баланса региона. Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений, после чего будут определены сроки возвращения мощностей в работу. Компания принимает меры для стабилизации добычи голубого топлива на других участках, чтобы минимизировать последствия для потребителей.

Глава Нафтогаза заявил, что восстановление нефтепровода «Дружба» в прежнем виде не имеет смысла05.03.26, 16:28 • 3606 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеЭкономика
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Полтавская область
Укргаздобыча
Нафтогаз