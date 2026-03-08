Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи на Полтавщине
Киев • УНН
Из-за попадания дронов работа части объектов остановлена и повреждено оборудование. Пострадавших нет, специалисты ГСЧС и Нафтогаза ликвидируют последствия.
российские войска в течение двух суток совершают атаки беспилотниками на инфраструктуру НАК "Нафтогаз Украины" в Полтавской области. Как сообщили в пресс-службе компании, из-за попаданий работу части объектов пришлось остановить. Зафиксированы повреждения оборудования и потери, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших среди персонала. Об этом пишет УНН.
Подробности
На местах атак сейчас работают специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС. Продолжается ликвидация последствий ударов и детальное обследование поврежденной инфраструктуры для планирования восстановительных работ. Команда "Нафтогаза" отмечает слаженную работу спасателей, выполняющих задачи в сверхсложных условиях.
Работу части объектов пришлось остановить. Есть повреждения и потери. К счастью, пострадавших нет
Остановка части объектов требует оперативного пересмотра энергетического баланса региона. Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений, после чего будут определены сроки возвращения мощностей в работу. Компания принимает меры для стабилизации добычи голубого топлива на других участках, чтобы минимизировать последствия для потребителей.
