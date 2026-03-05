$43.720.26
Глава Нафтогаза заявил, что восстановление нефтепровода «Дружба» в прежнем виде не имеет смысла

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявили, что восстановление нефтепровода «Дружба» в прежнем виде не имеет смысла. Причиной является повреждение основной перекачивающей станции в Бродах и нежелание транспортировать российскую нефть.

Глава Нафтогаза заявил, что восстановление нефтепровода «Дружба» в прежнем виде не имеет смысла

Восстановление нефтепровода "Дружба", который был поврежден обстрелами, в прежнем виде не имеет смысла. Об этом заявили Президент Украины Владимир Зеленский и глава правления Нафтогаз Украины Сергей Корецкий во время брифинга, передает УНН

Нам нужны были ракеты для Patriot, и я встречаюсь с лидером одной из стран и говорю: "Вы можете нам дать ракеты?". Он говорит: "У нас на складах их осталось очень мало". И я что-то не помню, чтобы я ему сказал, могу ли я приехать к тебе, зайду к тебе на склад и проверю, правду ли ты мне сказал, или нет. Я так не сказал, потому что надо уважать друг друга 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украина четко заявила, что нефтепровод "Дружба" поврежден. 

Я не думаю, что представители ЕС нам не доверяют. Это что касается допуска (к осмотру нефтепровода - ред.). (...) Если честно, я бы его не восстанавливал. Это моя позиция, потому что это российская нефть. Есть некоторые вещи, которые не имеют цены. Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, не может без нее выборы выиграть 

- добавил Зеленский. 

Как отметил Корецкий, была разрушена основная перекачивающая станция в городе Броды. 

75 тыс. тонн емкость нефтепровода, который крупнейший в Центральной Европе, был разрушен. Его восстанавливать нет ни технологического смысла, ни смысла безопасности. Очередной обстрел, очередная ракета, или очередной дрон достигнут цели и могут его разрушить 

- добавил Корецкий. 

По его словам, из соображений безопасности нужно строить казематного типа подземные, маневренные резервуарные парки, а также надо сделать сбросной резервуар.

Напомним 

Украина находится под давлением ЕС с требованием разрешить инспекцию поврежденного трубопровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию. Киев заявляет о значительных разрушениях от авиаудара РФ, но Венгрия и Словакия обвиняют Украину в преднамеренном перекрытии.

Павел Башинский

