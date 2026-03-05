Глава Нафтогаза заявил, что восстановление нефтепровода «Дружба» в прежнем виде не имеет смысла

Восстановление нефтепровода "Дружба", который был поврежден обстрелами, в прежнем виде не имеет смысла. Об этом заявили Президент Украины Владимир Зеленский и глава правления Нафтогаз Украины Сергей Корецкий во время брифинга, передает УНН.

Нам нужны были ракеты для Patriot, и я встречаюсь с лидером одной из стран и говорю: "Вы можете нам дать ракеты?". Он говорит: "У нас на складах их осталось очень мало". И я что-то не помню, чтобы я ему сказал, могу ли я приехать к тебе, зайду к тебе на склад и проверю, правду ли ты мне сказал, или нет. Я так не сказал, потому что надо уважать друг друга