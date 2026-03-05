$43.720.26
Ексклюзив
12:41 • 12492 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 24590 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 25037 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 25744 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 41111 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 20183 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 42711 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 72930 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 92695 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81895 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та голова "Нафтогазу" Сергій Корецький заявили, що відновлення нафтопроводу "Дружба" у попередньому вигляді не має сенсу. Причиною є пошкодження основної перекачувальної станції в Бродах та небажання транспортувати російську нафту.

Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу

Відновлення нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений обстрілами, у попередньому вигляді не має сенсу. Про це заявили Президент України Володимир Зеленський та голова правління Нафтогаз України Сергій Корецький під час брифінгу, передає УНН

Нам потрібні були ракети для Patriot, і я зустрічаються з лідером однієї з країн і кажу: "Ви можете нам дати ракети?". Він каже: "У нас на складах їх залишилося дуже мало". І я щось не пам’ятаю, щоб я йому сказав, чи можу я приїхати до тебе, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду, чи ні. Я так не сказав, тому що треба поважати одне одного 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що Україна чітко заявила, що нафтопровід "Дружба" пошкоджений. 

Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Це що стосується допуску (до огляду нафтопроводу - ред.). (...) Якщо чесно, я б його не відновлював би. Це моя позиція, тому що це російська нафта. Є деякі речі, які не мають ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він, бідненький, не може без неї вибори виграти 

- додав Зеленський. 

Як зазначив Корецький, була зруйнована основна перекачувальна станція у місті Броди. 

75 тис. тонн ємність нафтопроводу, який найбільший у Центральній Європі, був зруйнований. Його відновлювати немає ні технологічного сенсу, ні безпекового. Черговий обстріл, чергова ракета, або черговий дрон досягнуть цілі і можуть його зруйнувати 

- додав Корецький. 

За його словами, з міркувань безпеки потрібно будувати казематного типу підземні, маневрові резервуарні парки, а також треба зробити скидний резервуар.

Нагадаємо 

Україна перебуває під тиском ЄС з вимогою дозволити інспекцію пошкодженого трубопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини. Київ заявляє про значні руйнування від авіаудару рф, але Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в навмисному перекритті.

Павло Башинський

