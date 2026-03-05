Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу

Відновлення нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений обстрілами, у попередньому вигляді не має сенсу. Про це заявили Президент України Володимир Зеленський та голова правління Нафтогаз України Сергій Корецький під час брифінгу, передає УНН.

Нам потрібні були ракети для Patriot, і я зустрічаються з лідером однієї з країн і кажу: "Ви можете нам дати ракети?". Він каже: "У нас на складах їх залишилося дуже мало". І я щось не пам’ятаю, щоб я йому сказав, чи можу я приїхати до тебе, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду, чи ні. Я так не сказав, тому що треба поважати одне одного