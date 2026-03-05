Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та голова "Нафтогазу" Сергій Корецький заявили, що відновлення нафтопроводу "Дружба" у попередньому вигляді не має сенсу. Причиною є пошкодження основної перекачувальної станції в Бродах та небажання транспортувати російську нафту.
Відновлення нафтопроводу "Дружба", який був пошкоджений обстрілами, у попередньому вигляді не має сенсу. Про це заявили Президент України Володимир Зеленський та голова правління Нафтогаз України Сергій Корецький під час брифінгу, передає УНН.
Нам потрібні були ракети для Patriot, і я зустрічаються з лідером однієї з країн і кажу: "Ви можете нам дати ракети?". Він каже: "У нас на складах їх залишилося дуже мало". І я щось не пам’ятаю, щоб я йому сказав, чи можу я приїхати до тебе, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду, чи ні. Я так не сказав, тому що треба поважати одне одного
Він зазначив, що Україна чітко заявила, що нафтопровід "Дружба" пошкоджений.
Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Це що стосується допуску (до огляду нафтопроводу - ред.). (...) Якщо чесно, я б його не відновлював би. Це моя позиція, тому що це російська нафта. Є деякі речі, які не мають ціни. Вони нас вбивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він, бідненький, не може без неї вибори виграти
Як зазначив Корецький, була зруйнована основна перекачувальна станція у місті Броди.
75 тис. тонн ємність нафтопроводу, який найбільший у Центральній Європі, був зруйнований. Його відновлювати немає ні технологічного сенсу, ні безпекового. Черговий обстріл, чергова ракета, або черговий дрон досягнуть цілі і можуть його зруйнувати
За його словами, з міркувань безпеки потрібно будувати казематного типу підземні, маневрові резервуарні парки, а також треба зробити скидний резервуар.
Нагадаємо
Україна перебуває під тиском ЄС з вимогою дозволити інспекцію пошкодженого трубопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини. Київ заявляє про значні руйнування від авіаудару рф, але Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в навмисному перекритті.