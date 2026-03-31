Сырский рассказал, началось ли анонсированное россией весеннее наступление

российские войска фактически не прекращали наступательных действий, а так называемое "весеннее наступление", которое активно анонсировала российская пропаганда, является продолжением предыдущих попыток давления на фронте. Это в эфире национального телемарафона объяснил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

По его словам, российская армия не останавливала попыток наступления, а интенсивные боевые действия продолжались еще в конце прошлого года и перешли на 2026 год.

Сырский напомнил, что российское командование имело масштабные планы на 2025 год, в частности по захвату всей Донецкой и Луганской областей, большей части Днепропетровской и Запорожской областей, созданию буферных зон в Сумской и Харьковской областях, а также развертыванию действий в Николаевской и Херсонской областях.

Фактически они никогда и не прекращали проведение или попытки проведения наступательных действий - сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он также упомянул многочисленные заявления российской стороны о якобы быстром захвате Купянска и Покровска, которые, по его словам, так и не реализовались.

Главком ВСУ Александр Сырский отметил, что по состоянию на сейчас украинские защитники продолжают держать оборону на Покровском направлении, в частности на северных улицах Покровска и Мирнограда. По его словам, российские войска ежедневно атакуют украинские позиции, однако несут потери и отступают без результата.