Сирський розповів, чи почався анонсований росією весняний наступ

Київ • УНН

 • 2022 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ заявив про безперервні атаки ворога та плани захоплення шести областей. росія не змогла реалізувати швидке взяття Куп'янська.

Сирський розповів, чи почався анонсований росією весняний наступ

російські війська фактично не припиняли наступальних дій, а так званий "весняний наступ", який активно анонсувала російська пропаганда, є продовженням попередніх спроб тиску на фронті. Це в ефірі національного телемарафону пояснив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

За його словами, російська армія не зупиняла спроб наступу, а інтенсивні бойові дії тривали ще наприкінці минулого року та перейшли на 2026 рік.

Сирський нагадав, що російське командування мало масштабні плани на 2025 рік, зокрема щодо захоплення всієї Донецької та Луганської областей, більшої частини Дніпропетровської й Запорізької областей, створення буферних зон у Сумській та Харківській областях, а також розгортання дій у Миколаївській і Херсонській областях.

Фактично вони ніколи та не припиняли проведення або спроби проведення наступальних дій

- сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також згадав численні заяви російської сторони про нібито швидке захоплення Куп’янська та Покровська, які, за його словами, так і не реалізувалися.

Нагадаємо

Головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що станом на зараз українські захисники продовжують тримати оборону на Покровському напрямку, зокрема на північних вулицях Покровська та Мирнограда. За його словами, російські війська щодня атакують українські позиції, однак зазнають втрат і відступають без результату.

Олександра Василенко

