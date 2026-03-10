На фронте за сутки 9 марта произошло 130 боев - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 130 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара с применением трех ракет, 90 авиационных ударов, сбросив 251 управляемую авиабомбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Кроме того, применил 9812 дронов-камикадзе и совершил 3887 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 84 – из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты нанесли авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Покровское, Коломийцы, Черненково, Писанки, Гавриловка, Орлы; в Запорожской области: Воздвижевка, Светлая Долина, Новосолошино, Барвиновка, Новоселовка, Прилуки, Чаривное, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Долинка, Горькое, Чаривное, Веселянка, Приморское.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один склад и два других важных объекта российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 115 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО. Нанес четыре авиаудара с применением восьми КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Поповка и Лиман.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону населенного пункта Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман, Дробышево и в районе Заречного.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в направлении Резниковки и в районах населенных пунктов Закотное, Платоновка, Федоровка.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Красный Лиман, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Гришино, Молодецкое, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в направлении Вольного, Новоалександровки.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Ивановка, Доброполье, Терновое, Березовое, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении произошло 28 атак оккупантов в районах Мирного, Луговского, Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Варваровка, Староукраинка, Зеленое, Еленоконстантиновка.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек. Также враг потерял 13 танков, семь боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2169 беспилотных летательных аппаратов, 221 единицу автомобильной и четыре единицы специальной техники.

Напомним

В ночь на 10 марта россияне ударили по Украине 137 дронами, было сбито или подавлено 122.