На фронті за добу 9 березня сталось 130 боїв - Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксовано 130 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 90 авіаційних ударів, скинувши 251 керовану авіабомбу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Крім того, застосував 9812 дронів-камікадзе та здійснив 3887 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню.

Окупанти завдали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Коломійці, Чорненкове, Писанці, Гаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Воздвижівка, Світла Долина, Новосолошине, Барвінівка, Новоселівка, Прилуки, Чарівне, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Долинка, Гірке, Чарівне, Веселянка, Приморське.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили та техніки, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад та два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і курському напрямках минулої доби противник здійснив 115 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотирьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Попівка та Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в українську оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку впродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в напрямку Різниківки та в районах населених пунктів Закітне, Платонівка, Федорівка.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у напрямку Вільного, Новоолександрівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Іванівка, Добропілля, Тернове, Березове, Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 28 атак окупантів у районах Мирного, Лугівського, Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Оленокостянтинівка.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 950 осіб. Також ворог втратив 13 танків, сім бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2169 безпілотних літальних апаратів, 221 одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 10 березня росіяни вдарили по Україні 137 дронами, було збито або придушено 122.