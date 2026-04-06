На фронте зафиксировано 56 боев, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб

Эксклюзив
14:11 • 1888 просмотра
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
13:34 • 7448 просмотра
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
12:42 • 10546 просмотра
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
09:58 • 15408 просмотра
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
6 апреля, 08:23 • 23418 просмотра
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
6 апреля, 06:00 • 26745 просмотра
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
6 апреля, 04:08 • 30541 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 54069 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 94525 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 118408 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
8.5м/с
64%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Блогеры
Кэтрин, принцесса Уэльская
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Черниговская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo10:58 • 10088 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 31780 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 45625 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 46626 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 57969 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"

На фронте зафиксировано 56 боев, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 790 просмотра

С начала суток зафиксировано 56 боестолкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском и Константиновском направлениях. Враг массированно обстреливает приграничье.

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 56. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Искрисковщина, Нескучное, Бессаловка, Коренек, Бачевск, Атинское, Рогизное, Степановка, Волковка, Малушино и Волфино; Тимоновичи – в Черниговской области

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, применив четыре КАБ, совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Старица и Колодязное.

На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Песчаного и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Приволья и Маркового. Одна атака продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Степановка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка. Две штурмовые действия продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и Новониколаевка. Одна штурмовая действие врага продолжается.

На Александровском направлении враг восемь раз атаковал в сторону Ивановки, Мирного, Лесного, Калиновского, Приволья, Вербового и Злагоды. Четыре вражеских штурма продолжаются. Также оккупанты нанесли авиаудар в районах населенных пунктов Орлы и Новоселовка.

На Гуляйпольском направлении произошло три атаки в сторону позиций наших защитников в районах Прилук и Железнодорожного. Верхняя Терса и Гуляйпольское подверглись авиаударам. Одна атака врага продолжается.

На Ореховском направлении враг штурмовал в районе населенного пункта Щербаки и наносил авиаудар в районе населенных пунктов Жовтенькое, Григоровка, Веселянка. Штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник совершил три штурмовые действия в сторону о. Белогрудый и Антоновского моста. Два боестолкновения продолжаются.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Сумская область
Мирноград
Черниговская область
Гуляйполе
Константиновка