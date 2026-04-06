На фронте зафиксировано 56 боев, враг активно действует на двух направлениях - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 56. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Искрисковщина, Нескучное, Бессаловка, Коренек, Бачевск, Атинское, Рогизное, Степановка, Волковка, Малушино и Волфино; Тимоновичи – в Черниговской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, применив четыре КАБ, совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением РСЗО. Зафиксировано одно боестолкновение.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Старица и Колодязное.

На Купянском направлении противник четыре раза проводил штурмовые действия в районах Песчаного и Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали одну попытку захватчиков продвинуться в сторону населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Приволья и Маркового. Одна атака продолжается.

На Константиновском направлении захватчики совершили 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Степановка, Ильиновка, Русин Яр и Софиевка. Две штурмовые действия продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 15 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и Новониколаевка. Одна штурмовая действие врага продолжается.

На Александровском направлении враг восемь раз атаковал в сторону Ивановки, Мирного, Лесного, Калиновского, Приволья, Вербового и Злагоды. Четыре вражеских штурма продолжаются. Также оккупанты нанесли авиаудар в районах населенных пунктов Орлы и Новоселовка.

На Гуляйпольском направлении произошло три атаки в сторону позиций наших защитников в районах Прилук и Железнодорожного. Верхняя Терса и Гуляйпольское подверглись авиаударам. Одна атака врага продолжается.

На Ореховском направлении враг штурмовал в районе населенного пункта Щербаки и наносил авиаудар в районе населенных пунктов Жовтенькое, Григоровка, Веселянка. Штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник совершил три штурмовые действия в сторону о. Белогрудый и Антоновского моста. Два боестолкновения продолжаются.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.

