За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб сообщил об уничтожении 1953 БпЛА, 58 артсистем и 259 единиц автотехники. Общие потери личного состава РФ превысили 1,3 миллиона человек.
российская армия за минувшие сутки потеряла еще 940 военных, 58 артсистем и 1953 беспилотника оперативно-тактического уровня. Общие боевые потери рф с начала полномасштабного вторжения уже превысили 1,304 млн человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 6 апреля 2026 года, по данным Генштаба, общие потери российских войск ориентировочно составляют 1 304 490 человек. Также за сутки Силы обороны уничтожили 2 танка, 10 боевых бронированных машин, 259 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 58 артиллерийских систем.
Отдельно в сводке зафиксированы существенные потери врага в беспилотниках – за сутки россия потеряла еще 1953 БпЛА оперативно-тактического уровня.
В Генштабе отметили, что данные о потерях противника уточняются.
Украинские пограничники продолжают бить по рф из зениток КС-19 времен 1940-х06.04.26, 02:55 • 3174 просмотра