Украинские пограничники продолжают бить по рф из зениток КС-19 времен 1940-х

Украинские военные продолжают применять против российских оккупантов 100-мм зенитные пушки КС-19, производство которых началось еще в 1940-х годах. Такие системы сейчас использует одно из артиллерийских подразделений Луганского пограничного отряда "Месть", сообщает Defense Express, пишет УНН.

Подробности

На обнародованных кадрах пушка видна на стационарной позиции с маскировкой и защитой от дронов. Хотя КС-19 создавалась как зенитная система, сейчас ее используют для ударов по наземным целям.

По открытым данным, пушка имеет темп стрельбы до 15 выстрелов в минуту, а дальность огня по наземным целям может достигать до 20 км. В то же время фактические характеристики этих установок в нынешних боевых условиях неизвестны.

Почему это интересно

КС-19 впервые зафиксировали в ВСУ еще в апреле 2023 года. Тогда предполагали, что пушки могли поступить либо со складов хранения, либо как трофей после боев на Харьковщине.

Главная интрига сейчас – не только происхождение самих пушек, но и вопрос ресурса стволов и поставок боеприпасов. До полномасштабной войны 100-мм калибр не был стандартным для украинской армии, поэтому источники боекомплекта остаются отдельным практическим вопросом. Одним из возможных вариантов поставок называют Болгарию, которая ранее имела КС-19 на вооружении.

