Українські прикордонники продовжують бити по рф із зеніток КС-19 часів 1940-х

Українські військові й надалі застосовують проти російських окупантів 100-мм зенітні гармати КС-19, виробництво яких почалося ще у 1940-х роках. Такі системи нині використовує один з артилерійських підрозділів Луганського прикордонного загону "Помста", повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

На оприлюднених кадрах гармату видно на стаціонарній позиції з маскуванням і захистом від дронів. Хоча КС-19 створювали як зенітну систему, нині її використовують для ударів по наземних цілях.

За відкритими даними, гармата має темп стрільби до 15 пострілів за хвилину, а дальність вогню по наземних цілях може сягати до 20 км. Водночас фактичні характеристики цих установок у нинішніх бойових умовах невідомі.

Чому це цікаво

КС-19 вперше зафіксували у ЗСУ ще у квітні 2023 року. Тоді припускали, що гармати могли надійти або зі складів зберігання, або як трофей після боїв на Харківщині.

Головна інтрига зараз – не лише походження самих гармат, а й питання ресурсу стволів та постачання боєприпасів. До повномасштабної війни 100-мм калібр не був стандартним для української армії, тому джерела боєкомплекту залишаються окремим практичним питанням. Одним із можливих варіантів постачання називають Болгарію, яка раніше мала КС-19 на озброєнні.

