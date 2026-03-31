30 марта, 17:17
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
30 марта, 13:48
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
30 марта, 12:43
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ВСУ продолжают использовать редкие словенские танки M-55S, которых Украина получила всего 28

Киев • УНН

 • 574 просмотра

159-я бригада использует модернизированные M-55S с защитой Контакт-1 и пушками L7. Украина получила всего 28 таких машин для поддержки пехоты.

В Вооруженных силах Украины продолжают использовать словенские танки M-55S, которых было передано всего 28 единиц. Очередное подтверждение их службы появилось после того, как 159-я отдельная механизированная бригада обнародовала фото и видео тренировок своих танкистов на этих машинах, пишет УНН со ссылкой на материал Defense Express.

Детали

На обнародованных кадрах видно, что танки дополнительно оснащены блоками динамической защиты "Контакт-1" в боковой проекции, а также защитой верхней полусферы типа "мангал-капюшон".

Особенность M-55S в том, что это одна из самых редких танковых машин в распоряжении ВСУ. До этого последнее публичное упоминание о них появлялось еще в 2024 году, когда обслуживание этих танков демонстрировали в 5-й отдельной танковой бригаде. Еще раньше, в начале 2023 года, подготовку экипажей на M-55S показывала 47-я отдельная механизированная бригада "Магура".

M-55S является глубоко модернизированной версией советского Т-55. Во время модернизации на машину установили 105-мм пушку типа L7 вместо советской 100-мм пушки, дистанционно управляемый модуль с пулеметом ДШК, а также баллистический компьютер и лазерные датчики LIRD-1A для активации дымовых гранатометов.

Что известно о возможном применении

Модернизацию этих танков Словения проводила еще в 1999 году при участии израильской компании Elbit Systems.

Учитывая имеющееся оснащение и ограниченное количество, M-55S, вероятно, используются в украинской армии для огневой поддержки пехоты, а также для стрельбы с закрытых позиций.

