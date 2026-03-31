ВСУ продолжают использовать редкие словенские танки M-55S, которых Украина получила всего 28
Киев • УНН
159-я бригада использует модернизированные M-55S с защитой Контакт-1 и пушками L7. Украина получила всего 28 таких машин для поддержки пехоты.
В Вооруженных силах Украины продолжают использовать словенские танки M-55S, которых было передано всего 28 единиц. Очередное подтверждение их службы появилось после того, как 159-я отдельная механизированная бригада обнародовала фото и видео тренировок своих танкистов на этих машинах, пишет УНН со ссылкой на материал Defense Express.
Детали
На обнародованных кадрах видно, что танки дополнительно оснащены блоками динамической защиты "Контакт-1" в боковой проекции, а также защитой верхней полусферы типа "мангал-капюшон".
Особенность M-55S в том, что это одна из самых редких танковых машин в распоряжении ВСУ. До этого последнее публичное упоминание о них появлялось еще в 2024 году, когда обслуживание этих танков демонстрировали в 5-й отдельной танковой бригаде. Еще раньше, в начале 2023 года, подготовку экипажей на M-55S показывала 47-я отдельная механизированная бригада "Магура".
M-55S является глубоко модернизированной версией советского Т-55. Во время модернизации на машину установили 105-мм пушку типа L7 вместо советской 100-мм пушки, дистанционно управляемый модуль с пулеметом ДШК, а также баллистический компьютер и лазерные датчики LIRD-1A для активации дымовых гранатометов.
Что известно о возможном применении
Модернизацию этих танков Словения проводила еще в 1999 году при участии израильской компании Elbit Systems.
Учитывая имеющееся оснащение и ограниченное количество, M-55S, вероятно, используются в украинской армии для огневой поддержки пехоты, а также для стрельбы с закрытых позиций.
