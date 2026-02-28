ВСУ используют редкие машины на базе нидерландских БТР YPR-765 для подготовки водителей

$43.210.03
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 17356 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 23836 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 33723 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 35162 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 38549 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 52972 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45988 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39555 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33665 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 15503 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 14553 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 9336 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 7560 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 6786 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 6852 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 14603 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 15550 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 20339 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 22175 просмотра
Владимир Зеленский
Илон Маск
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Кабул
Кандагар
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 5406 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 7646 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 9424 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 24199 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53341 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Старлинк

ВСУ используют редкие машины на базе нидерландских БТР YPR-765 для подготовки водителей

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Сухопутные войска ВСУ внедрили в обучение специализированные бронемашины YPR-765 для подготовки механиков-водителей. Это позволяет самостоятельно готовить экипажи, не привлекая зарубежных партнеров.

ВСУ используют редкие машины на базе нидерландских БТР YPR-765 для подготовки водителей

Сухопутные войска ВСУ внедрили в учебный процесс специализированные версии бронемашин YPR-765, предназначенные для автономного обучения механиков-водителей западной техники. Использование этих редких образцов позволяет украинским инструкторам самостоятельно готовить экипажи, не привлекая ресурсы зарубежных партнеров. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Учебная модификация базируется на стандартном шасси YPR-765, однако вместо боевого модуля оснащена характерной стеклянной кабиной для инструктора с дублированными средствами управления.

Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки27.02.26, 00:55 • 11977 просмотров

Такое техническое решение идентично американским тренировочным вариантам M113 и позволяет специалистам контролировать действия курсанта в режиме реального времени.

Во время 15-дневного курса будущие водители преодолевают 35 километров, выполняя сложные упражнения, среди которых самым трудным считается прохождение макета путевого моста для отработки точности маневрирования.

Стратегическое значение собственной учебной базы для Сил обороны

Инструкторы учебных центров отмечают, что главной целью подготовки является формирование у бойцов способности "чувствовать" машину на разных типах поверхностей.

Подобный принцип обучения на специализированных машинах, также применяемый для танков Leopard 2 и ББМ Boxer, минимизирует износ боевой техники и повышает безопасность тренировок. Развитие собственных программ подготовки на базе западных образцов является ключевым элементом не только во время полномасштабной войны, но и для будущего перевооружения армии и поддержания ее постоянной боеспособности.

В Дании представили первый в мире дрон с двумя винтовками калибра 12,7 мм для поражения бронетехники27.02.26, 04:01 • 4392 просмотра

Степан Гафтко

