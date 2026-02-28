ВСУ используют редкие машины на базе нидерландских БТР YPR-765 для подготовки водителей

Сухопутные войска ВСУ внедрили в учебный процесс специализированные версии бронемашин YPR-765, предназначенные для автономного обучения механиков-водителей западной техники. Использование этих редких образцов позволяет украинским инструкторам самостоятельно готовить экипажи, не привлекая ресурсы зарубежных партнеров. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Учебная модификация базируется на стандартном шасси YPR-765, однако вместо боевого модуля оснащена характерной стеклянной кабиной для инструктора с дублированными средствами управления.

Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки

Такое техническое решение идентично американским тренировочным вариантам M113 и позволяет специалистам контролировать действия курсанта в режиме реального времени.

Во время 15-дневного курса будущие водители преодолевают 35 километров, выполняя сложные упражнения, среди которых самым трудным считается прохождение макета путевого моста для отработки точности маневрирования.

Стратегическое значение собственной учебной базы для Сил обороны

Инструкторы учебных центров отмечают, что главной целью подготовки является формирование у бойцов способности "чувствовать" машину на разных типах поверхностей.

Подобный принцип обучения на специализированных машинах, также применяемый для танков Leopard 2 и ББМ Boxer, минимизирует износ боевой техники и повышает безопасность тренировок. Развитие собственных программ подготовки на базе западных образцов является ключевым элементом не только во время полномасштабной войны, но и для будущего перевооружения армии и поддержания ее постоянной боеспособности.

В Дании представили первый в мире дрон с двумя винтовками калибра 12,7 мм для поражения бронетехники