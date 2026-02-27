В Дании представили первый в мире дрон с двумя винтовками калибра 12,7 мм для поражения бронетехники

$43.240.02
50.960.00
ukenru
22:38 • 6986 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 13578 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 18079 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 20044 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 19522 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 32082 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 18990 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 88161 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44878 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 52240 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0м/с
88%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Командующий логистикой ВС ВСУ и глава СБУ Житомирщины получили подозрения по делу о коррупции - КравченкоVideo26 февраля, 17:45 • 4274 просмотра
Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ26 февраля, 18:02 • 11095 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 9632 просмотра
Украинский народ не согласится на территориальные уступки россии - Буданов26 февраля, 19:56 • 5274 просмотра
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ26 февраля, 21:04 • 9772 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 32082 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 27123 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 88163 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 72621 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 77016 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Музыкант
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Швейцария
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 9634 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 41604 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 51800 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 54407 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 60558 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Хранитель

В Дании представили первый в мире дрон с двумя винтовками калибра 12,7 мм для поражения бронетехники

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

Датская компания Hecto Drone представила гексакоптер HD-606 на выставке Enforce Tac 2026. Дрон оснащен двумя винтовками калибра 12,7 мм для поражения бронетехники и укреплений.

В Дании представили первый в мире дрон с двумя винтовками калибра 12,7 мм для поражения бронетехники
Фото: Army Recognition

На международной оборонной выставке Enforce Tac 2026 в Германии датская компания Hecto Drone продемонстрировала уникальную разработку – гексакоптер HD-606, оснащенный сверхмощным огневым модулем. Система, получившая название DCR-50, способна вести огонь боеприпасами крупного калибра, что ранее считалось технически сложной задачей для беспилотных летательных аппаратов такого класса. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Основой вооружения дрона стали две полуавтоматические винтовки калибра 12,7 мм, разработанные компанией Small Arms Industries. Общий боезапас установки составляет 20 патронов, а скорость стрельбы ограничена 25 выстрелами в минуту, что обусловлено необходимостью гашения мощной отдачи при применении такого крупного калибра.

Бельгия усиливает оборону порта Антверпена системой NASAMS после атак дронов26.02.26, 13:04 • 3000 просмотров

Хотя ранее инженеры уже экспериментировали с установкой стрелкового оружия на дроны, большинство таких систем ограничивались калибром 7,62 мм, что делает HD-606 первым серийным образцом с подобной огневой мощью.

Специализация на уничтожении техники и укреплений

Разработчики позиционируют новинку как средство класса "anti materiel", предназначенное прежде всего для вывода из строя оборудования, легкобронированной техники и вражеских укреплений, а не живой силы.

Фото: Army Recognition
Фото: Army Recognition

Благодаря использованию патронов 12,7 мм дрон теоретически способен поражать уязвимые места даже тяжелой бронетехники с воздуха.

Несмотря на инновационность, эксперты отмечают, что вопросы точного наведения и маневренности стволов во время полета остаются открытыми, поскольку продемонстрированная конструкция имеет жестко зафиксированное горизонтальное положение вооружения.

Великобритания сосредоточила разработку баллистической ракеты Nightfall на потребностях Украины и пока не планирует собственные закупки27.02.26, 00:55 • 3124 просмотра

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Дания
Германия