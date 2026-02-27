В Дании представили первый в мире дрон с двумя винтовками калибра 12,7 мм для поражения бронетехники
Датская компания Hecto Drone представила гексакоптер HD-606 на выставке Enforce Tac 2026. Дрон оснащен двумя винтовками калибра 12,7 мм для поражения бронетехники и укреплений.
На международной оборонной выставке Enforce Tac 2026 в Германии датская компания Hecto Drone продемонстрировала уникальную разработку – гексакоптер HD-606, оснащенный сверхмощным огневым модулем. Система, получившая название DCR-50, способна вести огонь боеприпасами крупного калибра, что ранее считалось технически сложной задачей для беспилотных летательных аппаратов такого класса. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Основой вооружения дрона стали две полуавтоматические винтовки калибра 12,7 мм, разработанные компанией Small Arms Industries. Общий боезапас установки составляет 20 патронов, а скорость стрельбы ограничена 25 выстрелами в минуту, что обусловлено необходимостью гашения мощной отдачи при применении такого крупного калибра.
Хотя ранее инженеры уже экспериментировали с установкой стрелкового оружия на дроны, большинство таких систем ограничивались калибром 7,62 мм, что делает HD-606 первым серийным образцом с подобной огневой мощью.
Специализация на уничтожении техники и укреплений
Разработчики позиционируют новинку как средство класса "anti materiel", предназначенное прежде всего для вывода из строя оборудования, легкобронированной техники и вражеских укреплений, а не живой силы.
Благодаря использованию патронов 12,7 мм дрон теоретически способен поражать уязвимые места даже тяжелой бронетехники с воздуха.
Несмотря на инновационность, эксперты отмечают, что вопросы точного наведения и маневренности стволов во время полета остаются открытыми, поскольку продемонстрированная конструкция имеет жестко зафиксированное горизонтальное положение вооружения.
