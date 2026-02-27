$43.240.02
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 11468 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 16474 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 18700 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 18644 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 30844 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 18577 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 85852 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 44569 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51945 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
У Данії представили перший у світі дрон із двома гвинтівками калібру 12,7 мм для ураження бронетехніки

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Данська компанія Hecto Drone представила гексокоптер HD-606 на виставці Enforce Tac 2026. Дрон оснащений двома гвинтівками калібру 12,7 мм для ураження бронетехніки та укріплень.

У Данії представили перший у світі дрон із двома гвинтівками калібру 12,7 мм для ураження бронетехніки
Фото: Army Recognition

На міжнародній оборонній виставці Enforce Tac 2026 у Німеччині данська компанія Hecto Drone продемонструвала унікальну розробку – гексокоптер HD-606, оснащений надпотужним вогневим модулем. Система, що отримала назву DCR-50, здатна вести вогонь боєприпасами великого калібру, що раніше вважалося технічно складним завданням для безпілотних літальних апаратів такого класу. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Основою озброєння дрона стали дві напівавтоматичні гвинтівки калібру 12,7 мм, розроблені компанією Small Arms Industries. Загальний боєзапас установки становить 20 набоїв, а швидкість стрільби обмежена 25 пострілами на хвилину, що зумовлено необхідністю гасіння потужної віддачі при застосуванні такого великого калібру.

Бельгія посилює оборону порту Антверпена системою NASAMS після атак дронів26.02.26, 13:04 • 2992 перегляди

Хоча раніше інженери вже експериментували зі встановленням стрілецької зброї на дрони, більшість таких систем обмежувалися калібром 7,62 мм, що робить HD-606 першим серійним зразком із подібною вогневою міццю.

Спеціалізація на знищенні техніки та укріплень

Розробники позиціонують новинку як засіб класу "anti materiel", призначений насамперед для виведення з ладу обладнання, легкоброньованої техніки та ворожих укріплень, а не живої сили.

Фото: Army Recognition
Фото: Army Recognition

Завдяки використанню набоїв 12,7 мм дрон теоретично здатний уражати вразливі місця навіть важкої бронетехніки з повітря.

Попри інноваційність, експерти зазначають, що питання точного наведення та маневреності стволів під час польоту залишаються відкритими, оскільки продемонстрована конструкція має жорстко зафіксоване горизонтальне положення озброєння.

Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі27.02.26, 00:55 • 2606 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Данія
Німеччина