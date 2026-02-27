У Данії представили перший у світі дрон із двома гвинтівками калібру 12,7 мм для ураження бронетехніки
Данська компанія Hecto Drone представила гексокоптер HD-606 на виставці Enforce Tac 2026. Дрон оснащений двома гвинтівками калібру 12,7 мм для ураження бронетехніки та укріплень.
На міжнародній оборонній виставці Enforce Tac 2026 у Німеччині данська компанія Hecto Drone продемонструвала унікальну розробку – гексокоптер HD-606, оснащений надпотужним вогневим модулем. Система, що отримала назву DCR-50, здатна вести вогонь боєприпасами великого калібру, що раніше вважалося технічно складним завданням для безпілотних літальних апаратів такого класу. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Основою озброєння дрона стали дві напівавтоматичні гвинтівки калібру 12,7 мм, розроблені компанією Small Arms Industries. Загальний боєзапас установки становить 20 набоїв, а швидкість стрільби обмежена 25 пострілами на хвилину, що зумовлено необхідністю гасіння потужної віддачі при застосуванні такого великого калібру.
Хоча раніше інженери вже експериментували зі встановленням стрілецької зброї на дрони, більшість таких систем обмежувалися калібром 7,62 мм, що робить HD-606 першим серійним зразком із подібною вогневою міццю.
Спеціалізація на знищенні техніки та укріплень
Розробники позиціонують новинку як засіб класу "anti materiel", призначений насамперед для виведення з ладу обладнання, легкоброньованої техніки та ворожих укріплень, а не живої сили.
Завдяки використанню набоїв 12,7 мм дрон теоретично здатний уражати вразливі місця навіть важкої бронетехніки з повітря.
Попри інноваційність, експерти зазначають, що питання точного наведення та маневреності стволів під час польоту залишаються відкритими, оскільки продемонстрована конструкція має жорстко зафіксоване горизонтальне положення озброєння.
