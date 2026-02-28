ЗСУ використовують рідкісні машини на базі нідерландських БТР YPR-765 для підготовки водіїв

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 7390 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 17073 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 23588 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 33479 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 34984 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 38440 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 52849 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45950 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39526 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33647 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.8м/с
85%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 20123 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 15311 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 14353 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 9066 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 7320 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo20:06 • 6574 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 14381 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 15341 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 20149 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 22036 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Кабул
Кандагар
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 5306 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 7364 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 9118 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 26679 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 24125 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Starlink

ЗСУ використовують рідкісні машини на базі нідерландських БТР YPR-765 для підготовки водіїв

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Сухопутні війська ЗСУ впровадили у навчання спеціалізовані бронемашини YPR-765 для підготовки механіків-водіїв. Це дозволяє самостійно готувати екіпажі, не залучаючи закордонних партнерів.

ЗСУ використовують рідкісні машини на базі нідерландських БТР YPR-765 для підготовки водіїв

Сухопутні війська ЗСУ впровадили у навчальний процес спеціалізовані версії бронемашин YPR-765, призначені для автономного навчання механіків-водіїв західної техніки. Використання цих рідкісних зразків дозволяє українським інструкторам самостійно готувати екіпажі, не залучаючи ресурси закордонних партнерів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Навчальна модифікація базується на стандартному шасі YPR-765, проте замість бойового модуля оснащена характерною скляною кабіною для інструктора з дубльованими засобами керування.

Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі27.02.26, 00:55 • 11977 переглядiв

Таке технічне рішення ідентичне до американських тренувальних варіантів M113 і дозволяє фахівцям контролювати дії курсанта у режимі реального часу.

Під час 15-денного курсу майбутні водії долають 35 кілометрів, виконуючи складні вправи, серед яких найважчим вважається проходження макета колійного мосту для відпрацювання точності маневрування.

Стратегічне значення власної навчальної бази для Сил оборони

Інструктори навчальних центрів наголошують, що головною метою підготовки є формування у бійців здатності "відчувати" машину на різних типах поверхонь.

Подібний принцип навчання на спеціалізованих машинах, що також застосовується для танків Leopard 2 та ББМ Boxer, мінімізує знос бойової техніки та підвищує безпеку тренувань. Розвиток власних програм підготовки на базі західних зразків є ключовим елементом не лише під час повномасштабної війни, а й для майбутнього переозброєння армії та підтримки її постійної боєздатності.

У Данії представили перший у світі дрон із двома гвинтівками калібру 12,7 мм для ураження бронетехніки27.02.26, 04:01 • 4392 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України
Leopard 2
M113