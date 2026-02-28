ЗСУ використовують рідкісні машини на базі нідерландських БТР YPR-765 для підготовки водіїв

Сухопутні війська ЗСУ впровадили у навчальний процес спеціалізовані версії бронемашин YPR-765, призначені для автономного навчання механіків-водіїв західної техніки. Використання цих рідкісних зразків дозволяє українським інструкторам самостійно готувати екіпажі, не залучаючи ресурси закордонних партнерів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Навчальна модифікація базується на стандартному шасі YPR-765, проте замість бойового модуля оснащена характерною скляною кабіною для інструктора з дубльованими засобами керування.

Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі

Таке технічне рішення ідентичне до американських тренувальних варіантів M113 і дозволяє фахівцям контролювати дії курсанта у режимі реального часу.

Під час 15-денного курсу майбутні водії долають 35 кілометрів, виконуючи складні вправи, серед яких найважчим вважається проходження макета колійного мосту для відпрацювання точності маневрування.

Стратегічне значення власної навчальної бази для Сил оборони

Інструктори навчальних центрів наголошують, що головною метою підготовки є формування у бійців здатності "відчувати" машину на різних типах поверхонь.

Подібний принцип навчання на спеціалізованих машинах, що також застосовується для танків Leopard 2 та ББМ Boxer, мінімізує знос бойової техніки та підвищує безпеку тренувань. Розвиток власних програм підготовки на базі західних зразків є ключовим елементом не лише під час повномасштабної війни, а й для майбутнього переозброєння армії та підтримки її постійної боєздатності.

У Данії представили перший у світі дрон із двома гвинтівками калібру 12,7 мм для ураження бронетехніки