Украинские защитники на Гуляйпольском направлении наголову разгромили бронегруппу оккупантов

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 5762 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 23734 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 48746 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 75078 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 45447 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 41552 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 31577 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40416 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81480 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45071 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
55%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС8 марта, 22:19 • 17615 просмотра
Стармер провел переговоры с Трампом после заявления президента США о "ненужности" Британии8 марта, 22:56 • 10029 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину9 марта, 00:53 • 24694 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе03:17 • 18361 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto05:15 • 11186 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 75077 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 87479 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 92056 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 121622 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 83499 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Украина
Белый дом
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 1266 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 3366 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 26688 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 33914 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 35860 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Шахед-136
Социальная сеть
9К720 Искандер

Украинские защитники на Гуляйпольском направлении наголову разгромили бронегруппу оккупантов

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Силы обороны уничтожили танк, ББМ и квадроциклы оккупантов на маршруте в Малиновку. Всех десантников врага ликвидировали точечными ударами беспилотников.

Украинские защитники на Гуляйпольском направлении наголову разгромили бронегруппу оккупантов

Бойцы подразделения "Птицы Мадяра" вместе с побратимами из других бригад Сил обороны Украины успешно ликвидировали вражескую колонну, которая пыталась прорвать украинские позиции 8 марта. Российские морские пехотинцы из 40-й отдельной бригады после неудачной попытки пешего штурма накануне решили задействовать бронетехнику, однако потерпели сокрушительное поражение. Об этом пишет УНН.

Детали

Вражеская группа, состоявшая из танка, боевой бронированной машины и двух квадроциклов с десантом, двигалась по маршруту Малиновка – Зеленый Гай – Гуляйполе. Операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" вовремя обнаружили передвижение оккупантов и скоординировали удары. К уничтожению техники оперативно присоединились пилоты дронов 225-го отдельного штурмового полка и 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

Вся бронетехника противника была сожжена прямыми попаданиями беспилотников на подступах к позициям ВСУ. Российские десантники, которым удалось выжить после взрывов, пытались найти укрытие среди жилой застройки, однако были окончательно ликвидированы точечными ударами с воздуха.

Птицы Мадяра уничтожили ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель" во время ночной охоты08.03.26, 18:42 • 5032 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Украина