Украинские защитники на Гуляйпольском направлении наголову разгромили бронегруппу оккупантов

Бойцы подразделения "Птицы Мадяра" вместе с побратимами из других бригад Сил обороны Украины успешно ликвидировали вражескую колонну, которая пыталась прорвать украинские позиции 8 марта. Российские морские пехотинцы из 40-й отдельной бригады после неудачной попытки пешего штурма накануне решили задействовать бронетехнику, однако потерпели сокрушительное поражение. Об этом пишет УНН.

Детали

Вражеская группа, состоявшая из танка, боевой бронированной машины и двух квадроциклов с десантом, двигалась по маршруту Малиновка – Зеленый Гай – Гуляйполе. Операторы 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра" вовремя обнаружили передвижение оккупантов и скоординировали удары. К уничтожению техники оперативно присоединились пилоты дронов 225-го отдельного штурмового полка и 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

Вся бронетехника противника была сожжена прямыми попаданиями беспилотников на подступах к позициям ВСУ. Российские десантники, которым удалось выжить после взрывов, пытались найти укрытие среди жилой застройки, однако были окончательно ликвидированы точечными ударами с воздуха.

Птицы Мадяра уничтожили ЗРК "Тор" и комплекс РЭБ "Житель" во время ночной охоты