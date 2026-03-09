Українські захисники на Гуляйпільському напрямку вщент розгромили бронегрупу окупантів

Бійці підрозділу "Птахи Мадяра" разом із побратимами з інших бригад Сил оборони України успішно ліквідували ворожу колону, яка намагалася прорвати українські позиції 8 березня. російські морські піхотинці з 40-ї окремої бригади після невдалої спроби пішого штурму напередодні вирішили задіяти бронетехніку, проте зазнали нищівної поразки. Про це пише УНН.

Деталі

Ворожа група, що складалася з танка, бойової броньованої машини та двох квадроциклів із десантом, рухалася маршрутом Малинівка – Зелений Гай – Гуляйполе. Оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" вчасно виявили пересування окупантів та скоординували удари. До знищення техніки оперативно долучилися пілоти дронів 225-го окремого штурмового полку та 5-ї окремої штурмової Київської бригади.

Уся бронетехніка противника була спалена прямими влучаннями безпілотників на підступах до позицій ЗСУ. російські десантники, яким вдалося вижити після вибухів, намагалися знайти укриття серед житлової забудови, проте були остаточно ліквідовані точковими ударами з повітря.

